快訊

用愛寫下希望！金門書法家揮毫助金門家扶弱勢孩子勇敢追夢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為弱勢兒少籌募扶幼助學經費，金門縣文藝協會特別邀請6位地方書法名家在家扶中心一樓大廳現場揮毫百幅作品，凡贊助園遊會扶幼助學經費1萬元者，可獲贈大師墨寶一幅留作典藏。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心將於11月30日上午9點半至中午12點半，在金馬聯合服務中心前廣場舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，透過「無窮世代」寒冬送暖計畫，為弱勢兒少籌募扶幼助學經費，金門縣文藝協會特別邀請6位地方書法名家在家扶中心一樓大廳現場揮毫百幅作品，凡贊助園遊會扶幼助學經費1萬元者，可獲贈大師墨寶一幅留作典藏，讓藝術與公益相互交融，為弱勢家庭的孩子築起溫暖希望。

金門縣文藝協會張君玉此次邀約地方書法家孫國粹、張水團、洪壽森、翁清土、洪三袁等書法大師， 到場揮毫；張君玉表示，感謝多位書法家熱心響應，一同以筆墨傳遞愛心與祝福，希望透過書法家的現場揮毫與民眾的熱情響應，凝聚更多社會能量，讓愛心匯流成助學的力量，陪伴孩子勇敢逐夢。

金門家扶扶幼主委楊肅謙表示，感謝書法家與社會各界的愛心響應，目前助學經費仍有缺口，盼凝聚更多力量，幫助金門弱勢兒童充實學習能力，翻轉人生。

據了解，活動當日將設有約90個攤位，包含飲食、趣味遊戲、政令宣導及兒童保護關卡等，現場還有舞台表演、表揚及摸彩活動，邀請鄉親攜家帶眷共襄盛舉，凡購買200元園遊券即可獲贈摸彩券一張，數量有限，送完為止。

此外，家扶中心也持續招募機關團體設立「業務宣導攤位」，每攤架設費用為4千元，名額有限，報名請洽金門家扶中心翁社工（082-326139）。

金門家扶中心主任洪依帆感謝各界熱心響應，並呼籲鄉親「11月30日，一起大手牽小手逛園遊會，用愛心消費，讓幸福加倍！」更多活動資訊可關注金門家扶中心官方網站與FB粉絲專頁。

為弱勢兒少籌募扶幼助學經費，金門縣文藝協會特別邀請6位地方書法名家在家扶中心一樓大廳現場揮毫百幅作品，圖為書法家張水團揮毫。圖／金門家扶中心提供
金門縣文藝協會張君玉特別邀請地方書法名家在家扶中心揮毫百幅作品，盼為金門家扶中心募款。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心主任洪依帆（左一）感謝6位地方書法家撥空到金門家扶揮毫，由楊肅謙主委（左五）代表金門家扶致贈感謝狀給書法大師們。圖／金門家扶中心提供
金門 家扶中心 愛心

