用愛寫下希望！金門書法家揮毫助金門家扶弱勢孩子勇敢追夢

金門家扶中心將於11月30日上午9點半至中午12點半，在金馬聯合服務中心前廣場舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，透過「無窮世代」寒冬送暖計畫，為弱勢兒少籌募扶幼助學經費，金門縣文藝協會特別邀請6位地方書法名家在家扶中心一樓大廳現場揮毫百幅作品，凡贊助園遊會扶幼助學經費1萬元者，可獲贈大師墨寶一幅留作典藏，讓藝術與公益相互交融，為弱勢家庭的孩子築起溫暖希望。

金門縣文藝協會張君玉此次邀約地方書法家孫國粹、張水團、洪壽森、翁清土、洪三袁等書法大師， 到場揮毫；張君玉表示，感謝多位書法家熱心響應，一同以筆墨傳遞愛心與祝福，希望透過書法家的現場揮毫與民眾的熱情響應，凝聚更多社會能量，讓愛心匯流成助學的力量，陪伴孩子勇敢逐夢。

金門家扶扶幼主委楊肅謙表示，感謝書法家與社會各界的愛心響應，目前助學經費仍有缺口，盼凝聚更多力量，幫助金門弱勢兒童充實學習能力，翻轉人生。

據了解，活動當日將設有約90個攤位，包含飲食、趣味遊戲、政令宣導及兒童保護關卡等，現場還有舞台表演、表揚及摸彩活動，邀請鄉親攜家帶眷共襄盛舉，凡購買200元園遊券即可獲贈摸彩券一張，數量有限，送完為止。

此外，家扶中心也持續招募機關團體設立「業務宣導攤位」，每攤架設費用為4千元，名額有限，報名請洽金門家扶中心翁社工（082-326139）。