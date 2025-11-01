聽新聞
高雄衛武營萬聖節爆人潮 人行道變機車停車場
高雄市政府昨天起連續3天舉辦萬聖節活動，在衛武營戶外廣場設置22公尺巨型南瓜燈光秀，吸引大批人潮駐足，但附近人行道卻變成機車違規停車場。警方今天表示，將持續派員取締違規停車，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往會場。
高雄市政府自昨晚起到11月2日，在衛武營有許多活動，昨晚巨型「大南瓜」360度全景光影燈光秀，吸引民眾觀賞，也因人車擁聚，令周遭人行道都變成機車停車場。
民眾貼網抱怨人好多，根本找不到車位，不要說汽車，機車也超難停車，大家找不到車位，只好直接停在人行道。
高雄市警苓雅分局今天表示，昨晚6時許便一再接到民眾檢舉，指衛武營捷運站4號出口周遭人行道有機車違規停車，警方派員到場，依規定開單舉發38件，可處罰600元至1200元罰鍰。
苓雅警分局呼籲，用路人停放汽、機車時，切勿違停在人行道影響行人路權，警方將持續宣導用路人遵守交通規則，以維護市民交通安全。
