第十屆馬祖馬拉松熱血開跑 跑者穿越戰地坑道感受島嶼力量

馬祖年度最具指標性的運動盛事──第十屆馬祖馬拉松，今天上午在南竿福澳運動場熱血開跑，清晨6時，伴隨金色朝陽，來自全台與海外的跑者齊聚一堂，在海風吹拂與加油聲中展開這場融合歷史地景與在地文化的「島嶼長征」，不少跑者參加完都說，「很硬的比賽、但很難忘的經驗」。

今年賽事以「十年淬鍊・鋼鐵賽道」為主題，象徵10年來馬祖馬從草創到成熟的蛻變與堅持，開幕儀式由馬祖防衛指揮部指揮官劉慎謨率領國軍雲臺戰技隊帶來震撼操演，拳腳齊出、奪刀奪槍一氣呵成，讓現場跑者與觀眾驚嘆連連，展現馬祖戰地精神，為賽事揭開熱血序幕。

在縣長王忠銘、議長張永江等人主持鳴槍後，各組跑者依序起跑，分別挑戰42公里全馬、21公里半馬、10公里與5公里路跑。賽道沿途結合濱海步道、陡坡石階與蜿蜒山路，讓跑者在絕美景緻與地形考驗中體驗「痛並快樂」的奔馳感。

據了解，馬祖馬最大亮點之一，即是通過一年僅於此賽事開放的「南北坑道」，跑者踏入坑道深處，耳畔迴盪著歷史回聲，象徵穿越時間的跑旅經驗，使每一步都充滿對地方記憶的體悟與敬意。

為讓跑者體驗最道地的馬祖滋味，賽事今年更與在地知名店家攜手，在補給站提供馬祖特色小吃，讓跑者補充能量之餘，也能品味地方文化魅力。所有完賽者皆可獲得限量紀念獎牌與馬祖高粱酒，另42公里全馬男子冠軍可抱回「等重馬祖高粱酒」大獎，象徵對極限挑戰者最高的榮耀禮讚。

本屆成績如下：

全馬男子組：第1名李智群（03:08:19）、第2名李易勳、第3名宋子銘 全馬女子組：第1名劉素雅（03:35:06）、第2名林冠汝、第3名朱紓嫻 半馬男子組：第1名朱致錦（01:30:55）、第2名李承澔、第3名張方誠 半馬女子組：第1名曾夙靖（01:50:50）、第2名魏筱芸、第3名黃于恬