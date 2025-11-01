快訊

金門「阿特」跨海登新北耶誕城！離島IP帶來文創新能量

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為持續強化年輕化觀光品牌形象，金門縣政府暑假以金門觀光小天使「阿特」、縣鳥「戴勝」及代表信仰守護的「風獅爺」為主題，推出金門史上最大規模的觀光IP藝術氣偶展，並將這些氣偶移到「新北歡樂耶誕城」展出。圖／縣府提供
為持續強化年輕化觀光品牌形象，金門縣政府暑假以金門觀光小天使「阿特」、縣鳥「戴勝」及代表信仰守護的「風獅爺」為主題，推出金門史上最大規模的觀光IP藝術氣偶展，並將這些氣偶移到「新北歡樂耶誕城」展出。圖／縣府提供

金門縣自創觀光IP「阿特」以全台僅在金門野外可見的保育類歐亞水獺為原型，高達14公尺的巨型氣偶自今夏亮相即成話題，象徵金門觀光年輕化與品牌化的新方向。在11月14日至23日，「阿特」將攜手縣鳥「戴勝」及信仰守護象徵「風獅爺」，跨海登上「新北歡樂耶誕城」，把離島創意與熱情帶進北台灣都會核心。

金門縣政府觀光處指出，「阿特」不僅是吉祥物，更代表金門生態、文化與永續價值，象徵觀光從「資源導向」邁向「品牌導向」的轉折。當各地競相引進國際IP時，金門選擇以在地自然出發，從歐亞水獺發想出能引發情感共鳴的角色，展現離島真實而獨特的文化競爭力。

觀光處表示，縣長陳福海積極推動「友善金門、多元旅遊」，要求觀光年輕化；縣府團隊透過角色故事建構、視覺延伸與互動導覽設計，推出大型氣偶、限量周邊與「阿特LINE貼圖」，並整合「金門行動旅服」服務，讓阿特深入旅客生活。結合商圈、文化節慶與社群行銷，金門觀光逐步擺脫傳統戰地印象，邁向分齡友善與科技融合的新型態旅遊。

今年暑假「阿特」首度於金湖新市公園展出，即吸引大批親子遊客；10月移展金城莒光共融公園並結合「2025金門島嶼生活節」，再度掀起熱潮；許多遊客笑稱「小朋友看到阿特眼睛都亮了」，也有人感嘆「金門的觀光變得更年輕、更有創意」。

這三大氣偶各具象徵意涵，14公尺高的「阿特」代表自然與親子友善，6公尺高「風獅爺」象徵守護信仰，「戴勝」則展現金門豐富生態。三者共同傳遞「自然、生態、信仰與守護」的核心價值。此次登上新北耶誕城，不僅展現品牌延伸，也開啟離島與都會文化交流新篇章。

觀光處指出，新北歡樂耶誕城自2011年開辦以來吸引逾770萬人次，是全台最受歡迎的耶誕盛會之一。縣府期盼藉此讓更多民眾認識金門文化與創意，擴大品牌外溢效應。

歐亞水獺為國際一級保育類野生動物，目前僅金門仍有穩定族群，全島僅約200隻，正面臨棲地破碎化等生存挑戰。縣府多年推動保育與宣傳，讓「阿特」兼具教育與行銷意涵，並將持續以展演、聯名與社群行銷深化「年輕金門」形象，讓歷史島嶼以全新節奏迎向觀光新時代。

金門觀光小天使「阿特」等3大氣偶，10月初再於金城鎮莒光共融公園展出時，搭配「2025金門島嶼生活節」活動，更掀起另一波觀光熱潮，吸引不少親子到場拍照。圖／縣府提供
金門觀光小天使「阿特」等3大氣偶，10月初再於金城鎮莒光共融公園展出時，搭配「2025金門島嶼生活節」活動，更掀起另一波觀光熱潮，吸引不少親子到場拍照。圖／縣府提供
金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶暑期揭幕，夜間也有燈光照映，相當可愛。圖／縣府提供
金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶暑期揭幕，夜間也有燈光照映，相當可愛。圖／縣府提供
金門縣政府暑期在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，吸引大批親子民眾搶先朝聖打卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府暑期在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，吸引大批親子民眾搶先朝聖打卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府暑期在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，吸引不少年輕人的喜愛。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府暑期在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，吸引不少年輕人的喜愛。記者蔡家蓁／攝影

金門

