屏科大連兩起大一新生校園自撞丟了命 縣府要求加強道安宣導

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
路老師到幼兒園進行交通安全宣導。圖／縣府提供
路老師到幼兒園進行交通安全宣導。圖／縣府提供

屏東科技大學上月發生兩起校園內大一新生自撞身亡的死亡案件，引發各界關注。屏東縣10月道路交通安全聯繫會報，縣長周春米親自主持，除了要加強提升學生在校園的交通安全意識外，也將加強高齡者駕駛的安全宣導。

屏東縣政府統計，今年1至9月全縣道路交通事故件數，較前月及去年同期下降，其中死傷人數減少583人，降幅31.3%，達近3年新低。但9月交通事故件數雖呈現下降趨勢，A1事故卻造成10人死亡，呈現上升趨勢。

交通旅遊處黃國維處長表示，今年1至9月A1事故中機車佔76%，以高齡者居多，事故型態主要以路口側撞、路段自撞或追撞為主，成因除了法治觀念薄弱或無照駕駛外，也可能因長者身體機能退化，恍神、緊張、心不在焉，或長期服用藥物產生副作用有關。

未來除了透過擴大至地方定點宣講外，也將整合衛生局行動藥師、警察局入戶宣導等機制，拓展高齡者安全用路、藥駕防制及防禦駕駛等主題宣導的觸及受眾廣度。

交旅處表示，為了提升屏科大校園交通安全意識，縣府已於10月16日啟動屏東科技大學道安改善專案平台，邀請府內相關單位研議推動多項改善措施。周春米表示，縣府各單位將協助校方就教育、工程、宣導等層面研議改善策略，並協助爭取相關資源挹注，以確保校園內外通行安全。

路老師與警察局到大學進行交通安全宣導。圖／縣府提供
路老師與警察局到大學進行交通安全宣導。圖／縣府提供
路老師到關懷據點進行交通安全宣導。圖／縣府提供
路老師到關懷據點進行交通安全宣導。圖／縣府提供

