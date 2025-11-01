時代的眼淚！高雄海軍「四海一家」餐廳部經營至年底 網友哀號：好失落
海軍轄下唯一對外營運的老字號單位高雄左營「四海一家」，昨晚在臉書官網貼出公告指，餐廳將經營至今年底，未來將委由專業團隊經營，貼文引發死忠粉絲哀號，指四海一家是全家長久以往的愛店，尤其是除夕團圓飯，都在四海一家聚餐，好失落啊！
四海一家臉書官網昨晚貼出公告，向愛護四海一家的顧客及好友宣告，因政策指導，餐廳將委由專業團隊經營（公開對外招標），目前餐廳部將營運至今年12月底，住宿部會繼續服務，感謝大家長久以來的支持與愛護。
由於四海一家餐廳部長期以來是現、退役將領官兵、軍人世家的聚會、聚餐場所，也舉辦無數次的海軍軍士官集團結婚典禮，有網友對於四海一家餐廳部傳出要換團隊經營的消息，相當不捨，紛紛留言「支持原團隊」、「支持正統四海一家餐廳部的風味」。
事實上，海軍司令部曾在今年4月於立法院提出左營「四海一家」營運改善報告，表示四海一家主要以服務、非營利為目的，是高雄左營地區碩果僅存的庭園式餐廳，希望提供國軍官兵、榮民、與國防事務有關人員及地區民眾優質、溫馨且具傳統眷村口味的餐飲服務。
但近年來，四海一家受新冠肺炎疫情、兵役轉型及部隊加菜方式改變等影響，營運剩餘相較往年明顯減少，2021年因受新冠肺炎疫情影響，虧損近530萬元。
司令部說，四海一家必須走出左營地區，不能拘泥於過往傳統風光，否則將隨時代的腳步淘汰。因此數年前已核定四海一家未來營運策略，希望透過結合軍事及眷村文化觀光、推廣口碑行銷、周邊社區優惠推廣、眷村文化園區與左營高爾夫球場優惠結盟，強化婚宴菜色場地設計等策略作為，提升餐廳營運績效。
司令部指出，四海一家已聘得知名主廚，要以江浙菜、眷村菜為菜色基底，加入新鮮元素並賦予菜色故事性、飲食儀式感，讓四海一家「如同想吃酸菜白肉鍋，就想到左營劉家酸菜白肉鍋及其獨家芝麻醬」，藉以在大高雄地區打響四海一家餐廳品牌形象。
