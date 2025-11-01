聽新聞
餐飲營業額六都末段班！高雄擬推裝潢補助 盼連鎖餐飲進駐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

知名連鎖餐飲品牌進駐可帶動商圈生意，1至8月高雄的餐飲營業額568億元，六都末段班，議員要求努力招商。經發局表示，曾赴日向一蘭拉麵招商未成，高雄消費者以在地人居多，平日習慣回家陪爸媽用餐，所以餐飲業周末生意比較好，研擬提供裝潢設計補助，吸引大型品牌進駐。

財政部公布各縣市餐飲營業額，前年高雄在六都排第4名，贏過桃園及台南，但去年高雄營業額802億元、桃園813億元，高雄被超車，跌至六都第5名。

粉專高雄點Kaohsiung每年舉辦「最希望進駐高雄的連鎖店」票選活動，一蘭拉麵及屋馬燒肉均名列前茅，網友敲碗多年無法如願。

議員許采蓁指出，很多人關心商圈沒落問題，若有強力的連鎖餐飲品牌進駐，就有機會帶動商圈招商及人潮。台中人口和高雄相近，今年1至8月營業額卻比高雄多出242億元，高雄的餐飲市場相對弱勢，難吸引強力的連鎖餐飲品牌進駐。而台中年輕族群需求旺盛，且市區觀光景點與餐飲聚落緊密相連，旅客人流可直接轉化為消費；高雄雖補助商圈改造，但以硬體整建為主，對單店營收帶動有限。

經發局長廖泰翔說，相較其他縣市，高雄餐飲業平日晚上消費力確實相對低，經發局從2020年開始針對網友敲碗的20大品牌主動招商，陸續有成果，會持續招商。

