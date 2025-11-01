高雄青創空間「雄校聯」1天只用3小時 商圈店家：沒帶來人潮

為活化新堀江、玉竹商圈，高市青年局以每月40萬元承租地上8樓地下1樓的大樓，成立雄校聯社團養成實驗室，但閒置率逾47%遭審計處點名，議員發現大樓白天幾乎都沒人使用，1天只用3小時，中央公園黃金地段非常難得，使用情況極度奢侈，且對導入商圈人潮助益不大。青年局說，將積極透過社會局或教育局媒合就業青年或人民團體使用，提高使用率。

雄校聯成立2年多，主要提供舞蹈、展演攝影與社團成果等場地借用服務。審計處報告指，歷年支出總計4212萬餘元，光去年支出972萬餘元，僅2家進駐團隊、租金收入22萬餘元，占支出2.26%，入不敷出。此外，去年對外借用時數1萬1700小時，無人借用5586小時，閒置率47.74%，多功能教室閒置率更高達76%。

議員陳美雅表示，進駐誘因不足，未達活絡商圈目的。議員鄭孟洳也認為，全棟僅4至6樓借用率高，可考慮出租非學生團體，不要淪為「撒錢局」。

「8層樓、7個空間，白天很少人用！」議員許采蓁實地勘察發現，最多人使用的時段是晚上6時至9時，學生考試期間人更少，無法吸引業者進駐；1年花近500萬元租地，這樣使用太可惜，建議導入社區居民共享空間。

玉竹商圈古姓服飾店長說，此處以高中與大專生出入為主，「學生會來走走逛逛，但消費是另一回事」，店面房租貴、商品單價也高，學生頂多買杯飲料或吃點東西，對整體消費提振幫助不大。

另名飲料店老闆直言「並沒有明顯帶來人潮」，與其每月花40萬元租大樓，不如將經費投入行銷宣傳，活化效果可能更實際。

青年局長林楷軒解釋，審計處把5樓畸零地納入閒置統計不是很精準，扣除下午時段，其實學生使用率近8成，符合當初設立目的。因過去以學生使用為前提，未刻意對外宣傳，8樓多功能使用中心可容納50人，適合辦講座或課程，4樓瑜伽教室也考慮引入更多元社團使用。