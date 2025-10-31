影／高雄萬聖節「大南瓜」今晚點燈 遊行派對明晚衛武營登場

2025高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈！22公尺高、360度燈光秀在衛武營戶外廣場一亮燈，光影伴隨音樂變換色彩，引來民眾驚呼「好炫」，鎂光燈閃不停，重頭戲是明晚7時萬聖節遊行派對，從大南瓜前集合出發，不少小朋友興奮表示迫不及待了。

南瓜燈點燈儀式今晚7時舉行，巨型南瓜閃爍出橘紅、紫黑、金黃等萬聖節主題色彩，彷彿在夜空中施展魔法，現場觀眾驚呼「太漂亮了！」有人扮鬼，還有人戴著南瓜帽、拿著螢光棒舞動。

今年燈光秀再升級，從270度增為360度全景光影設計，結合立體投影技術與動態光束，打造出沉浸式視覺饗宴，成為活動另個吸睛亮點。除了燈光秀、延續去年度超人氣「大南瓜」話題，也結合在地學校與市民籌辦萬聖節市集、氛圍布置。

另結合觀光局「Wild Wild野生活」，融合戶外文青風與神秘鬼怪風兩大主題，將有超過100攤市集，涵蓋野外休閒、時尚文青與傳統在地等風格等多元特色。

教育局表示，高雄萬聖節今天至11月2日一連3天在衛武營登場，節目滿檔，周六、周日下午2時30分至6時，南瓜舞台表演包含YOYO家族、紙風車劇團、中華藝校、橋頭國小、新上國小及花露露唱跳會輪番登場。