快訊

美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄萬聖節「大南瓜」今晚點燈 遊行派對明晚衛武營登場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈，宣布活動正式起跑。圖／教育局提供
高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈，宣布活動正式起跑。圖／教育局提供

2025高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈！22公尺高、360度燈光秀在衛武營戶外廣場一亮燈，光影伴隨音樂變換色彩，引來民眾驚呼「好炫」，鎂光燈閃不停，重頭戲是明晚7時萬聖節遊行派對，從大南瓜前集合出發，不少小朋友興奮表示迫不及待了。

南瓜燈點燈儀式今晚7時舉行，巨型南瓜閃爍出橘紅、紫黑、金黃等萬聖節主題色彩，彷彿在夜空中施展魔法，現場觀眾驚呼「太漂亮了！」有人扮鬼，還有人戴著南瓜帽、拿著螢光棒舞動。

今年燈光秀再升級，從270度增為360度全景光影設計，結合立體投影技術與動態光束，打造出沉浸式視覺饗宴，成為活動另個吸睛亮點。除了燈光秀、延續去年度超人氣「大南瓜」話題，也結合在地學校與市民籌辦萬聖節市集、氛圍布置。

另結合觀光局「Wild Wild野生活」，融合戶外文青風與神秘鬼怪風兩大主題，將有超過100攤市集，涵蓋野外休閒、時尚文青與傳統在地等風格等多元特色。

教育局表示，高雄萬聖節今天至11月2日一連3天在衛武營登場，節目滿檔，周六、周日下午2時30分至6時，南瓜舞台表演包含YOYO家族、紙風車劇團、中華藝校、橋頭國小、新上國小及花露露唱跳會輪番登場。

萬眾期待萬聖節遊行派對明晚7時大南瓜前集合出發，大人小孩都期待變裝遊行，打扮鬼怪、吸血鬼、骷顱、精靈、怪獸、南瓜等造型，嗨翻萬聖夜。

民眾扮鬼融入萬聖節氣氛。圖／教育局提供
民眾扮鬼融入萬聖節氣氛。圖／教育局提供
高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈，宣布活動正式起跑。圖／教育局提供
高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈，宣布活動正式起跑。圖／教育局提供
高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈，宣布活動正式起跑。圖／教育局提供
高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈，宣布活動正式起跑。圖／教育局提供
高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈，宣布活動正式起跑。圖／教育局提供
高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈，宣布活動正式起跑。圖／教育局提供

南瓜 萬聖節 派對

延伸閱讀

川普為何缺席APEC峰會？急著返美主持萬聖節派對

東高雄六龜音樂市集11月8日登場 日本15家特色店家受邀擺攤

影／搶先看！高雄萬聖節大南瓜衛武營試燈 吸引民眾席地觀賞

高雄萬聖節衛武營將登場 中央公園也封街辦派對

相關新聞

影／高雄萬聖節「大南瓜」今晚點燈 遊行派對明晚衛武營登場

2025高雄萬聖節主燈「大南瓜」今晚點燈！22公尺高、360度燈光秀在衛武營戶外廣場一亮燈，光影伴隨音樂變換色彩，引來民...

「防災神隊友」展揭幕 陳其邁：台灣有事、日本有事、美國也有事

台灣韌性、區域安全是當前最重要的關鍵字，中山大學、台灣福興工業、美國在台協會高雄分處及高市文化局共同策畫大型互動展覽「解...

影響3.8萬戶！「高雄3區域」下周四停水 管線末段最長13小時

自來水公司為施作高雄市大寮區翁公園淨水場設備工程，計畫在下周四11月6日針對鳳山、大寮及大樹部分區域停水11小時，管線末...

高雄新崛江「雄聯社」使用率低 白天空蕩蕩議員評「太奢侈」

為活化新崛江、玉竹商圈，高市青年局在新崛江商圈以每月租金40萬元、承租地上8樓地下1樓空間成立雄校聯社團養成實驗室，但閒...

偽造罷免名冊立委盧縣一、許宇甄遭起訴 伍麗華：希望兩人深切反省

屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，今日偵查終結，國民黨籍立委盧縣一、許宇甄，及盧縣一的...

減少海廢汙染「量產上市」 912噸廢漁網浮具變身課桌椅、鍵盤滑鼠　

海洋委員會海洋保育署今在高雄駁二Pinway八號倉庫舉辦海廢再生聯盟五周年系列活動，該聯盟集結逾70家成員，涵蓋回收、再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。