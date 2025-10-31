南島族群婚禮屏東霧台舉行 10對新人將以魯凱族傳統完婚

「2025南島族群婚禮—情牽大武山系列活動—百合花的誓約」將於11月21至23日在屏東縣霧台鄉舉行，今天在原住民族文化發展中心舉辦記者會。今年以象徵純潔與共生之愛的「百合花」為意象，預計有10對新人將依循魯凱族傳統完成婚禮。

南島族群婚禮今年邁入第18年，由茂林園國家風景區管理處主辦、霧台鄉公所承辦。今年主題「百合花的誓約」傳遞魯凱族「愛與分享」的核心價值，茂管處表示，傳統婚禮不僅是一對新人的結合，更象徵部落社群的連結與族群共榮。

今天記者會安排魯凱族傳統貴族婚禮展演，依古禮呈現「下聘、提婚、迎娶、宴別」四大段落，新郎以舞表誠意、長老點聘、族人圍舞慶賀；「搶婚」重現勇氣與命定的結合，迎娶新娘回門寓意新生活的開始；「哭別」的吟唱則以歌聲傳化別離為祝福。

聘禮包含甕、禮刀、鐵鍋、頭飾、手環、項鍊與百合花飾品等，象徵富足與承諾。整場展演融合文化美學與儀式精神，讓民眾深刻體驗魯凱族婚禮的莊嚴與浪漫。

南島族群婚禮主婚禮將於11月22日在霧台部落文化廣場舉行，預計10對新人依循傳統，由部落領袖與耆老共同見證神聖時刻。另外21日新人之夜、22日傳統貴族婚禮與婚攝市集、23日婚攝小旅行，活動結合文化儀式與旅遊體驗。

霧台鄉公所表示，希望透過活動邀請大眾走進霧台，感受山林與部落傳遞的祝福，共同守護原鄉文化永續，見證一場屬於南島族群的永恆承諾。