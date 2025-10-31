「防災神隊友」展揭幕 陳其邁：台灣有事、日本有事、美國也有事

台灣韌性、區域安全是當前最重要的關鍵字，中山大學、台灣福興工業、美國在台協會高雄分處及高市文化局共同策畫大型互動展覽「解鎖！防災神隊友」，今天在高雄駁二蓬萊B6倉庫開幕。市長陳其邁指出，台灣在多次天災重建韌性並積極與區域合作，面對全球氣候變遷、戰爭與各種挑戰愈趨頻繁，只有跨域跨界協力，才能面對未來的不確定性。

「台灣有事，日本有事，美國也有事，這不只是地緣政治的現實，更是區域安全的共識。」陳其邁強調，區域合作不應只限於經貿與投資，在公共安全、氣候災害與人道危機時，更需要跨國協力與快速應變機制。

陳其邁談到，高雄歷經81氣爆、88風災等多起天災，台灣人不是逆來順受，而是不斷從困境中反思與學習，汲取教訓，他也回憶前往花蓮勘災時，看到鏟子超人救災畫面深受感動，他強調，防災不是政府單方面的任務，真正韌性來自公私協力。

陳其邁表示，市府仍積極推動自主防災制度，成立19支應變隊、培訓逾7000名防災士，建立地區防災協作網絡，讓民眾能在第一時間行動，減少災害損害。

陳其邁提及，高雄一年會遇三次颱風，疏散規模動輒3000人以上，若無智慧科技輔助，不可能快速完成撤離與通報，他表示，面對氣候變遷與極端災害挑戰，防災不僅是城市治理課題，也與區域安全息息相關。

陳其邁指出，從救災行動到防災教育，東亞、東南亞國家都應建立彼此可即時互通的安全合作網絡，包含資訊透明、救災支援、醫療動員與社區互助等。

他感謝中山大學、台灣福興工業及各部會攜手推動跨界行動，讓城市防災教育與國際合作結合，從地方出發、放眼區域，才能在氣候與安全雙重挑戰下，成為區域韌性重要一環。

中山大學校長李志鵬表示，中山長期關注文化與環境永續，並將焦點轉向社會韌性，USR團隊以防災教育為核心，串聯公民與在地組織，形成社區安全網絡，並結合軍、警、消、醫療等資源，打造溝通無礙的韌性團隊，成為社會防衛體系中不可或缺的神隊友。

展區以互動任務設計為主，包含信仰文化、現代職業角色與遊戲互動，也有防災掛牌手作區，展期至11月23日止。