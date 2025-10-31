影響3.8萬戶！「高雄3區域」下周四停水 管線末段最長13小時

自來水公司為施作高雄市大寮區翁公園淨水場設備工程，計畫在下周四11月6日針對鳳山、大寮及大樹部分區域停水11小時，管線末段可能停水達13小時，受影響用戶將達到3.8萬戶，就連和發工業區及萬大工業區都將受到影響，提醒民眾留意關閉自家抽水機馬達避免燒毀。

自來水公司第七區管理處指出，為辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗、翁公園淨水場清水配電設備增設發電機ATS連接、大寮橋修漏、翁公園清一出水管先設開關、清二馬達出水端修漏，將從11月6日上午9時至晚間8時實施計畫停水。

停水地區包含大寮區山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里，以及鳳山區東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里，大樹區瓦厝街小型工業區、九曲里，以及和發工業區和春基地及萬大工業區。

受到停水影響，周邊區域出現降壓，包含大寮區前庄里、中庄里。同時大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、山頂國小一帶、進學路衛生所以上高地區、正氣路、中山工商等區域也將出現停水，影響用戶達3.8萬戶。

自來水公司提醒，管線末端較高地區可能會晚2小時，預計當晚10時許才會復水，自來水公司將盡量縮小停水範圍及時間，提醒民眾慎防火源，關閉抽水機電源，以免損壞。