高雄新崛江「雄聯社」使用率低 白天空蕩蕩議員評「太奢侈」

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
雄校聯社團養成實驗室鄰近中央公園、新崛江及玉竹商圈，市府年花480萬租金卻入不敷出。記者郭韋綺／攝影
雄校聯社團養成實驗室鄰近中央公園、新崛江及玉竹商圈，市府年花480萬租金卻入不敷出。記者郭韋綺／攝影

為活化新崛江、玉竹商圈，高市青年局在新崛江商圈以每月租金40萬元、承租地上8樓地下1樓空間成立雄校聯社團養成實驗室，但閒置率達47％遭審計處點名，議員發現大樓白天幾乎都沒人使用，一天只用3小時，中央公園黃金地段非常難得，使用情況極度奢侈，對導入商圈人潮助益也不大。青年局回應，積極媒合社會局或教育局給就業青年或人民團體使用，提高使用率。

雄校聯社團養成實驗室成立於2023年，提供舞蹈空間、多功能使用室、展演攝影空間與社團成果發展場地借用等項服務。

審計部高雄市審計處檢視發現，歷年支出總計4212萬餘元，光去年支出972萬餘元，僅2家進駐團隊、租金收入22萬餘元，占支出2.36％，入不敷出。此外，去年對外借用時數1萬1700小時，無人借用5586小時，閒置率約47.74％，多功能教室閒置率更高達76%。

議員陳美雅指出，雄校聯實驗室執行成效不如預期，顯然進駐誘因不足，未達活絡商圈目的，部分空間可開發更多元用途，另要加強校園網路宣傳及曝光。

議員許采蓁說，青年局一年要花租金480萬元，成立第一年就有商圈店家反映，對整體生意沒有任何幫助，學生族群無法創造太多消費，學生直接使用社團場地 結束搭捷運回家。

「8層樓、7個空間，白天很少人使用！」許采蓁說，實地勘察發現，從下午1時到晚上9時，最多人使用的時段只有3小時，學生考試時間人更少，無法吸引業者進駐。此棟建物位於黃金地段非常難得，一年花500萬這樣使用太可惜，香港及新加坡有成功案例可取經，建議導入社區居民共享空間。

青年局長林楷軒表示，審計處把5樓畸零地納入閒置統計不是很精準，另扣除下午時段，使用率近8成，且學生使用率算高，符合當初設立需求。

林楷軒說，審計處檢討後已經重新規畫空間，過去因以學生使用為前提下，未刻意對外宣傳，8樓多功能使用中心容納50人，其實可舉辦講座、課程，將持續媒合學生、就業青年或人民團體申請使用，朝不收費為目標；4樓瑜珈教室也考慮引入更多元社團使用。

雄校聯社團養成實驗室白天使用率低，如鏡面教室、會議室、交誼空間都是空蕩蕩沒有人。圖／議員許采蓁服務處提供
雄校聯社團養成實驗室白天使用率低，如鏡面教室、會議室、交誼空間都是空蕩蕩沒有人。圖／議員許采蓁服務處提供
雄校聯社團養成實驗室白天使用率低，如鏡面教室、會議室、交誼空間都是空蕩蕩沒有人。圖／議員許采蓁服務處提供
雄校聯社團養成實驗室白天使用率低，如鏡面教室、會議室、交誼空間都是空蕩蕩沒有人。圖／議員許采蓁服務處提供
高市議員陳美雅指出，雄校聯社團養成實驗室去年對外借用時數僅1萬1700小時，空間閒置率約47.74％，青年局應該積極改善。圖／取自高市議會
高市議員陳美雅指出，雄校聯社團養成實驗室去年對外借用時數僅1萬1700小時，空間閒置率約47.74％，青年局應該積極改善。圖／取自高市議會
高市議員許采蓁認為，新加坡SCAPE、香港香港青年廣場也有類似問題，青年局應設法改善。圖／取自高市議會
高市議員許采蓁認為，新加坡SCAPE、香港香港青年廣場也有類似問題，青年局應設法改善。圖／取自高市議會

