偽造罷免名冊立委盧縣一、許宇甄遭起訴 伍麗華：希望兩人深切反省

屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，今日偵查終結，國民黨籍立委盧縣一、許宇甄，及盧縣一的助理張芳碩等9人被起訴。對此伍麗華發聲明指出，遺憾且痛心難過，希望兩名立委同仁能深切反省。

伍麗華指出，尚未看到起訴書，單就地檢署的新聞稿，得知許宇甄、盧縣一2位立委同仁明知不可為而為，除了有明顯犯意，還利用不知情人員做侵害個資、偽造文書的事實，深表遺憾。

她說，新聞稿中描述盧委員從違法造冊、找自己助理擔任領銜人，且在第一階段剔除不合格件數後尚不足情況下，仍繼續提供抄寫名冊，對於盧委員這種欲置伍麗華於死地的追殺手段，基於同根（同族、同鄉、親戚），以及過去的情誼，甚至是民進黨的前輩，非常痛心難過。

伍麗華說，今天剛好進行第三會期公督盟評鑑頒獎，她榮獲優秀立委肯定，反觀盧委員委員會質詢全院倒數第六、法案及預算審查全院倒數第四，甚至被列入「待觀察」立委，支持者不知作何感想？

她從得知被指定罷免就再三強調，她的問政成績有目共睹，選民服務績效有口皆碑，如果真要罷免，她也能接受民意檢驗。如今檢調的起訴說明針對她的罷免本身就是一場「不合法」的鬧劇，兩位立法委員違背憲法罷免制度的民主精神，違背就職宣誓的誓言，希望他們可以深切反省。

她強調，被害人是伍麗華，這段時間檢調的偵辦，有心人操弄成她是加害人，在此嚴正聲明，當被起訴的立委在立院殿堂享有豁免權的同時，請不要再操弄族人情緒。針對檢方偵辦罷免案偽造提議名冊的結果，也尊重司法的專業與獨立。