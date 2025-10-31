第19屆金門書展開幕 特設福州漆器手作體驗

快訊

中央社／ 金門31日電

第19屆金門書展今天開幕，展出近2年中國出版優秀簡體圖書，並結合台灣相關暢銷書籍共同展售，展期至11月2日。今年更特設「福州漆器」手作體驗專區。

金門書展邁入第19屆，由金門縣文化局與海峽出版發行集團、福建新華發行集團、中華民國圖書出版事業協會、麗文文化事業機構共同舉辦，今天在金城浯江書院開幕。

書展中展出近2年中國出版優秀簡體圖書，並結合台灣出版商相關暢銷書籍共同展售，簡體圖書品種多達4698種，內容涵蓋文學藝術、社會科學、兒童繪本等主題，延續兩岸出版交流成果，打造書香再現金門秋日閱讀盛會。

金門縣文化局長陳榮昌表示，金門自古人文薈萃、書香鼎盛，金門書展舉辦至今19屆，不僅是推廣閱讀的重要平台，更是深化文化交流的重要橋樑。今年除展示兩岸出版成果外，也融入更多互動與手作元素，讓閱讀更貼近生活。

陳榮昌說，這次展覽很遺憾陸方30幾名團員無法前來，主要是因為部分成員不符合小三通中轉條件，因此中央未准許經小三通前往金門，所以他們只能從中國直飛台灣其他書展。

為提升活動多元性與參與感，今年書展特別設置「福州漆器」手作體驗專區。參與者可親手體驗，感受傳統工藝之美。

書展期間從10月31日至11月2日，上午9時至下午5時在浯江書院展出，現場除豐富書籍，亦展售特色文創產品，簡體圖書及文創商品皆提供優惠折扣。

金門縣文化局指出，書展不僅促進兩岸出版與文化交流，也有助帶動金門閱讀風氣，期盼透過書展讓更多民眾重拾閱讀樂趣，持續推動「從0歲開始的閱讀城市」願景。

