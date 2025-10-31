高雄鳳山等區11月6日停水降壓11至13小時 影響3.8萬戶

快訊

中央社／ 高雄31日電

水公司表示，高雄市鳳山、大寮、大樹、和發工業區（和春基地）、萬大工業區等，11月6日上午9時至晚間8時，停水11小時；大寮區中庄、前庄里則在同日降壓13小時，共有3.8萬戶受影響。

台水公司透過新聞稿表示，因配合翁公園淨水場高低壓設備年度檢驗，並同步辦理多項相關停水工程，高雄部分地區將於11月6日上午9時起停水，預計當晚8時陸續恢復供水，受停水影響為3.3萬戶，另有5000戶降壓，共影響3.8萬戶。

此次公告停水的區域包括大寮區山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里與義和里；鳳山區東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里；大樹區九曲里及瓦厝街小型工業區一帶，另有和發工業區（和春基地）及萬大工業區。

此外，大寮區前庄里與中庄里為一般壓降區域，預計水壓將降低至6日晚間10時。局部高點地區，包括凱旋醫院大寮百合園區、大寮區清潔隊、山頂國小、進學路衛生所以上高地區、正氣路與中山工商等地，可能出現供水延遲情形。

台水提醒，除停水及降壓區域外，其餘地區供水將維持正常。不過復水初期，管線末端、大樓高層及地勢較高地區的水壓恢復時間可能較慢。建議民眾於停水前6小時完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源，以免設備空轉損壞。

台水指出，此次停水作業依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，需每年停電檢驗一次電力設備。為縮短停水時間，將同步辦理「清水池配電設備增設發電機AT連接」、「大寮橋管線修漏」、「清水池出水管新設閥門」、「清水池馬達出水端管線修漏」等4項工程。

