減少海廢汙染「量產上市」 912噸廢漁網浮具變身課桌椅、鍵盤滑鼠　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
海廢轉化再生資源製成清潔用品，已量產上市。記者郭韋綺／攝影
海洋委員會海洋保育署今在高雄駁二Pinway八號倉庫舉辦海廢再生聯盟五周年系列活動，該聯盟集結逾70家成員，涵蓋回收、再利用、金融與品牌業者，形成全台首個跨域海廢循環平台，透過使用廢漁網、廢保麗龍及浮具轉化再生資源做成海廢產品，現場展出課桌椅、露營商品、鍵盤滑鼠及清潔用品，已量產上市。

海保署近年補助預算由地方政府清理回收廢漁網、保麗龍及浮具，最新統計顯示，近5年全台共回收廢漁網（含蚵網）912.935公噸、再利用534.026公噸，廢保麗龍回收298.776公噸、再利用298.496公噸，海廢浮具再利用達79.15公噸。

此外，全台45處浮海前哨站也成為海廢回收的重要節點，設置於北、中、南及離島，包括宜蘭、花蓮、澎湖、小琉球等地，透過定點收集與分類，提供漁民、潛水客回收廢棄物便利通道。

在廢棄物後端處理方面，海保署統計，自2020年至2025年，各縣市清除海廢成果逐年成長，2021年度達1萬4355公噸、2022年度1萬7258公噸、2023年度1萬6018公噸，去年更突破2萬439公噸，今年截至第三季，清除量已達1萬357公噸。

自2018年起，海保署推動環保艦隊計畫，鼓勵漁船參與海廢清除作業，截至目前已有6400艘船隻響應，每年協助打撈超過3600噸海洋廢棄物，2020年再啟動潛海戰將行動，號召潛水志工清除水下垃圾，至今累積清除逾1萬3800噸，展現公私協力守護海洋力量。

海保署長陸曉筠今天以一席廢漁網再生循環製作的服裝亮相，她指出，台灣四面環海，海洋廢棄物不僅影響生態，更威脅漁業生計與觀光發展，將持續攜手地方政府、產業持續推動廢漁網循環利用、廢保麗龍回收機制與港區淨海作業制度化，讓海洋減廢成為全民參與的永續行動。

以浮具等海廢製成的課桌椅堅固耐用。記者郭韋綺／攝影
海廢也可製成鍵盤、滑鼠。記者郭韋綺／攝影
海保署長陸曉筠（右）今天以一席廢漁網再生循環製作的服裝亮相。記者郭韋綺／攝影
海廢轉身成為再生資源和環保商品，受特定族群喜愛。記者郭韋綺／攝影
