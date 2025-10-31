快訊

高雄醫療淨零小聯盟成立 50家醫院加入綠色行動

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局今天舉辦醫院溫室氣體自願減量說明會，吸引近50家地區級以上醫院代表出席。圖／衛生局提供
氣候變遷面臨嚴峻挑戰，全球力拚2050淨零碳排，高雄市政府率先將永續思維導入醫療體系，今年7月，高雄衛生局與環保局跨局合作成立全台首個由地方政府主導的「醫療淨零小聯盟」，透過專業輔導與制度化管理，推動醫療機構邁向低碳與綠色轉型。

為協助更多醫院掌握溫室氣體自願減量的政策脈絡與實務操作，衛生局今天舉辦醫院溫室氣體自願減量說明會，吸引近50家地區級以上醫院代表出席。

會中邀請中華經濟研究院綠色經濟研究中心分析師林宗昱、頤德事業群陳建佑副總經理分享實務經驗，內容涵蓋最新法規、減量專案申請流程與醫療節能案例，協助院方建立碳管理能力。

衛生局副局長王小星指出，永續轉型已成為醫療經營的新課題，今年已將淨零排碳納入醫院督導考核試評項目，未來將正式列為評核指標，希望醫療機構不僅治癒病人，也能療癒地球，讓永續發展成為醫療品質一部分。

王小星表示，淨零小聯盟成立後，在國立清華大學專業顧問團輔導下，已協助9家市立醫院啟動自願減量計畫並申請碳權，後續將建構制度化、標準化醫療減碳模式，讓醫療永續不再只是環保口號，而是高雄醫療體系新核心競爭力。

