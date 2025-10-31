快訊

東高雄六龜音樂市集11／8登場 日本15家特色店家受邀擺攤

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「六龜音樂×市集」11月8日在六龜新開紀念公園登場，台日攤商合計40家。圖／高市觀光局提供
「六龜音樂×市集」11月8日在六龜新開紀念公園登場，台日攤商合計40家。圖／高市觀光局提供

入秋後進入溫泉泡湯旺季，為帶動六龜寶來、不老溫泉區觀光，「野趣東高雄：六龜音樂×市集」11月8日（周六）在六龜新開紀念公園登場，共安排15家日本九州熊本地區的特色店家參與，藉由跨越國界的市集展現地方風土特色及深化台日交流，滅火器、鄭宜農等金曲獎卡司輪番開唱。

「台日風土文創市集」規畫40家台日攤商，地方特色包含莓果園、清甘堂、桃源漓咖啡、伊藍和阿布斯的農場、RUOKA洛咖啡、笑詼寮咖啡烘培、藤咖啡等店家，展售山區咖啡、果乾與山茶及手工藝品，表現東高雄的自然底蘊與人文魅力。

日本攤商部分，特別邀請高雄姊妹市日本熊本縣及九州地區15間特色商家，安排道地美食與匠人工藝，如熊本縣知名阿蘇區sanno_pottery咖啡、福岡縣浮羽市Pass it on熱門點心、THREE TREE等品牌。

觀光局指出，音樂市集下午4時開場，滅火器樂團擔任壓軸演出，另有鄭宜農、孩子王、吾橋有水等金曲獎重量級卡司輪番開唱。

此外，「野趣東高雄」同步推出旗山、美濃、六龜、甲仙、茂林等地推出11條秘境小旅行遊程，可體驗六龜百年茶香、客家藍染、紅龜粿及木工技藝等手作DIY活動，更多高雄觀光活動資訊，可上「高雄旅遊網」官網查詢及報名（https://khh.travel）。

「六龜音樂×市集」11月8日在六龜新開紀念公園登場，將有15家日本特色店家參與。圖／高市觀光局提供
「六龜音樂×市集」11月8日在六龜新開紀念公園登場，將有15家日本特色店家參與。圖／高市觀光局提供
六龜音樂市集在下午4時開唱，滅火器、鄭宜農等金曲獎卡司輪番開唱。圖／高市觀光局提供
六龜音樂市集在下午4時開唱，滅火器、鄭宜農等金曲獎卡司輪番開唱。圖／高市觀光局提供
六龜音樂市集在下午4時開唱，滅火器、鄭宜農等金曲獎卡司輪番開唱。圖／高市觀光局提供
六龜音樂市集在下午4時開唱，滅火器、鄭宜農等金曲獎卡司輪番開唱。圖／高市觀光局提供

