澎湖世界遺產潛力點研討會登場 國內外學者交流

中央社／ 澎湖縣31日電

台灣現有18處世界遺產潛力點，澎湖縣石滬群及玄武岩自然保留區名列其中，因此，澎湖縣今明兩天舉行研討會，邀請國內外學者交流，盼汲取國外觀點，提升澎湖世遺潛力點行銷效益。

澎湖縣政府與澎湖科技大學共同舉辦「澎湖世界遺產潛力點海洋文化永續發展國際學術交流研討會」，今天起一連2天在澎澄飯店登場。與會者包括澎湖縣政府參議洪棟霖、文化部文化資產局主任秘書張祐創、文化局長陳鈺雲、澎科大教務長曾建璋，及英國、關島、日本、汶萊、台灣等專家學者齊聚一堂，共同為澎湖世界遺產潛力點發聲。

張祐創表示，澎湖的石滬群與玄武岩自然保留區等地質景觀被列為世界遺產潛力點，未來除了保存外，更應兼顧觀光活化。期盼藉由此次國際交流研討，吸取各國經驗，讓文化資產保存與永續發展並進。

陳鈺雲指出，聯合國教科文組織於1972年通過「保護世界文化和自然遺產公約」，至今已登錄數百處世界遺產。台灣雖非聯合國會員，但在世界遺產保護與維護上仍與國際同步。全台18處世界遺產潛力點中，澎湖的石滬群及玄武岩自然保留區皆名列其中，期盼先民這項「石滬」與自然共生的漁法能持續傳承發展。

研討會將發表22篇文章，與會者並就玄武岩自然保留區、石滬文化、海洋文化遺產等主題深入探討，期盼藉由汲取國外世界遺產觀點，並強化澎湖縣與國際交流、文化治理經驗分享與學習，以提升澎湖世遺潛力點的行銷效益。

世界遺產 澎湖縣 文化資產

