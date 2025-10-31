獨老身後事外人難助 高雄議員推預立遺囑

高齡化社會及很多人不婚不生，讓孤獨死現象增加。高雄市議員鄭孟洳發現，無依靠長者若依無名屍體處理，須公告25天才能由公家代為處理喪葬事宜，對死者不敬也增加市殯負擔，盼推動預立喪葬登記，社會局回應，將邀民政局及法制局共同檢討。

針對「孤獨死」問題，鄭孟洳建議高雄借鏡日本經驗，由社會局攜手民政局推動預立遺囑。社會局長蔡宛芬表示，老人福利促進小組委員會每半年開會一次，下次會議訂11月6日，怕作業不及，將邀民政局及法制局跨局處協調，進而調整法規，若仍需廣納意見，下次委員會將提出討論。

苓雅區上月有名拾荒老人心肌梗塞猝逝，許多人為他奔走身後事卻束手無策，最後找出死者唯一親人，當事人卻不願認領遺體並簽署喪葬委託書，約冰存25天才出殯。

依現行法令，民眾死亡須由直系親屬簽字才能辦後事，否則需依處理無名屍體自治條例，在戶籍地公告期滿25天無人出面才改由殯葬處協助處理。

鄭孟洳昨質詢表示，時下很多人不婚不生，老年沒人照顧、送終的案例愈來愈多，死者走得不安心、不體面。反觀日本處理「孤獨死」，是由地方政府協助經濟弱勢的獨居長者與殯葬公司簽約安排後事。

不過她也說，即使長者生前預立遺囑且簽訂契約，依殯葬管理自治條例規定，火化等流程仍須由親屬檢附死亡證明等文件才能辦，否則只能走處理無名屍體管道，因此處理無名屍體自治條例及殯葬管理自治條例，要一併檢討。