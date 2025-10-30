金門航空站夜間空難演習 軍方警消等強化跨單位聯繫

快訊

中央社／ 金門30日電

金門航空站今天晚間進行空難災害防救演習，動員金門縣府、金防部、金門醫院等單位約200人參與，確保緊急應變機制順暢，藉演練修正缺失、強化跨單位聯繫及資源整合。

航空運輸為金門主要往返台灣交通方式，航空站每年均進行空難防救演習；金門航空站今天晚間舉行「機場內夜間空難災害防救演習」，模擬飛機落地失控起火情境，有金門防衛指揮部、金門縣消防局、警察局等單位參與，驗證災情通報、指揮調度及救災應變機制。

此次演習情境設定為航機落地時偏離跑道，鼻輪起落架折斷、機腹著地後起火燃燒。各單位先於會議室進行指揮流程等簡報後，晚間7時許演習在軍用停機坪展開，依序實施消防搶救、醫療救護等科目，全程以無線電指揮協調，近8時演習結束。

金門航空站透過新聞稿表示，此次演習目的在檢驗金門航空站與縣府、金防部及相關單位通報及指揮體系，確保緊急應變機制順暢，並透過演練修正缺失、強化跨單位聯繫與資源整合，建立完整資訊共享架構，提升整體救援效能，確保災害發生時能迅速恢復機場運作。

根據金門航空站提供資料，此次演習共動員金門航空站、金門防衛指揮部、海巡署第九岸巡隊、金門縣消防局、衛生局、警察局、衛福部金門醫院、內政部消防署台中港務消防隊水頭港分隊、慈濟功德會、山外基督教會、金門紅十字會等22個公私單位，參與人員約200人，出動各式消防、救護及支援車輛26輛。

