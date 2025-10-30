澎湖羽球隊再創佳績 縣長陳光復頒發獎金表揚

來自澎湖馬公的羽球男單好手王柏崴今年在114年全國運動會扳倒眾多好手順利突圍摘金，並完成連霸，今天澎湖縣長陳光復特地表揚並頒發獎金，期許他未來能持續爭取佳績。

今年全運會澎湖縣羽球代表隊表現出色，除王柏崴順利奪金連霸，另一名男單好手劉韋奇也名列第4，僅差一步就能站上頒獎台，此外包括女雙、男雙與男團也都闖進最終8強，表現有目共睹。

陳光復今天在縣府接見羽球代表隊選手與教練，頒發超過55萬元獎勵金，肯定他們在賽場上全力以赴、為澎湖爭光的傑出表現。

澎湖議長陳毓仁也致贈獎金給王柏崴與劉韋奇，也期許兩人未來能持續精進成長，為澎湖爭取更好成績。

陳光復指出，選手成功來自長年訓練與無數努力，許多選手從小在澎湖啟蒙、打下扎實基礎，之後前往台灣接受更專業訓練，縣府深知運動員背後的艱辛，近年持續投入資源，除提供訓練經費、比賽獎勵外，也積極聘請專業教練、優化場地設備，營造安全完善的訓練環境，並補助基層選手赴台灣本島參賽，開拓視野、累積經驗，為未來競技奠定更堅實基礎。