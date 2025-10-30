快訊

六都公債比一比 高雄人平均負債8.3萬居冠、桃園人負債最少

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
六都債務排名，高雄市民每人平均負債8.3萬。圖／議員黃紹庭提供
六都債務排名，高雄市民每人平均負債8.3萬。圖／議員黃紹庭提供

高雄市負債負債2262億元、平均每人負債8.3萬元，居六都之冠。議員黃紹庭指出，高雄整體債務看似下降，但5年來自籌財源不見增加，靠中央補貼維持；近年的1年利息比以往多花10幾億元。財政局長陳勇勝說，高雄負債原本就高，是「歹命仔」，市長陳其邁上任已經減債201億元。

高市議員黃紹庭今天下午在議會財經部門質詢指出，若未含800多億元自償性債務，高雄市公共債務2262億元、每個市民負債8.3萬元，距離高雄最近的新北市僅1千億元左右。舉債利息也很可怕，近年因利息調升因素，利息從10幾億元飆漲至30億元，利息支出增加近三倍。

黃紹庭表示，高雄平均一年要花30億元還債之外，從過去5年的自籌財源來看，每年大約都是600多億元，每年一樣，都沒有成長。以明年總預算來說，整體要花2千億，自籌財源僅占3成，顯示高雄的財政依然是極度惡化，債務過高、利息過高。

局長陳勇勝回應，高雄人負債從每人9萬元降至8.3萬元，5年共減降201億元。利息部分，若沒發行965億元公債， 5年要增加27億元利息支出，另與五都比較，高雄利息增加的數字只有50％，其他五都有的超過100％或超過200％。

陳勇勝說，自籌財源應該講自有財源比較精準，中央統籌分配稅款是地方財政努力招商而來，高雄近4年都超過1千多億，不敢講財務很好，但至少都嚴守財政紀律、努力開源節流，利息若不這樣調控，1年支出至少50億，不止30億元 。

根據高市議員黃紹庭調查，六都公債數字如下，台北市624億元（每人負債2.55萬）、新北市1046 億元（每人負債2.6萬）、桃園市320 億元（每人負債1.4萬）、台中市801億元（每人負債2.79萬）、台南市351億元（每人負債1.9萬）、高雄市2262億元（每人負債8.3萬元）。

高市議員黃紹庭今針對高雄負債問題提出質詢，強調高雄負債高、一年光利息支出要30億元，負擔沉重。圖／取自高市議會
高市議員黃紹庭今針對高雄負債問題提出質詢，強調高雄負債高、一年光利息支出要30億元，負擔沉重。圖／取自高市議會
受近年銀行利息提高影響，高雄市的一年利息支出已經高達30億元。圖／議員黃紹庭提供
受近年銀行利息提高影響，高雄市的一年利息支出已經高達30億元。圖／議員黃紹庭提供

高雄市 債務 財務

