六都公債比一比 高雄人平均負債8.3萬居冠、桃園人負債最少

高雄市負債負債2262億元、平均每人負債8.3萬元，居六都之冠。議員黃紹庭指出，高雄整體債務看似下降，但5年來自籌財源不見增加，靠中央補貼維持；近年的1年利息比以往多花10幾億元。財政局長陳勇勝說，高雄負債原本就高，是「歹命仔」，市長陳其邁上任已經減債201億元。

高市議員黃紹庭今天下午在議會財經部門質詢指出，若未含800多億元自償性債務，高雄市公共債務2262億元、每個市民負債8.3萬元，距離高雄最近的新北市僅1千億元左右。舉債利息也很可怕，近年因利息調升因素，利息從10幾億元飆漲至30億元，利息支出增加近三倍。

黃紹庭表示，高雄平均一年要花30億元還債之外，從過去5年的自籌財源來看，每年大約都是600多億元，每年一樣，都沒有成長。以明年總預算來說，整體要花2千億，自籌財源僅占3成，顯示高雄的財政依然是極度惡化，債務過高、利息過高。

局長陳勇勝回應，高雄人負債從每人9萬元降至8.3萬元，5年共減降201億元。利息部分，若沒發行965億元公債， 5年要增加27億元利息支出，另與五都比較，高雄利息增加的數字只有50％，其他五都有的超過100％或超過200％。

陳勇勝說，自籌財源應該講自有財源比較精準，中央統籌分配稅款是地方財政努力招商而來，高雄近4年都超過1千多億，不敢講財務很好，但至少都嚴守財政紀律、努力開源節流，利息若不這樣調控，1年支出至少50億，不止30億元 。