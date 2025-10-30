連江縣府推課程輔導水產業 打造馬祖淡菜國際品牌
馬祖淡菜近年在台灣打響名號，為推動合法淡菜養殖產業鏈，連江縣政府產業發展處舉辦教育課程，盼能透過產官合作，打造完整產業鏈，讓馬祖淡菜成為具國際競爭力的品牌。
連江縣政府產業發展處今天發布新聞稿指出，29日下午舉辦「114年連江縣養殖漁業教育課程」，邀請馬祖區漁會、縣內水產養殖業者以及相關從業人員參與。
課程講師、歐特海洋牧場股份有限公司董事長黃秉益透過新聞稿指出，馬祖是全台唯一適合養殖淡菜地區，但每年出貨量僅100至200噸，而台灣每年自中國、紐西蘭、智利等地進口上千噸淡菜相關產品，相較之下，馬祖淡菜仍有龐大的成長空間。
黃秉益認為，馬祖淡菜產業鏈的兩大缺口為「人工種苗生產」與「加工處理」，目前該公司已在馬祖掌握人工種苗生產技術，預計今年即可正式量產。此外，他建議養殖業者，面對馬祖勞動力人口不足，可借鏡國外經驗，導入機械化生產提升效率。
連江縣政府產業發展處強調，為打造完整淡菜產業鏈，持續輔導業者技術升級，並加強水產品品質檢驗，盼讓「馬祖淡菜」不僅能滿足台灣內需市場，更能成為具國際競爭力的品牌。
