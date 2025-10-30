金門老年人口近20% 華山促社會大眾關懷孤老

依金門縣社會處提供資訊，65歲以上長者占金門總人口比率達19.3%；華山金城天使站今天舉行建站13週年茶會並表示，盼提供更多更廣服務並號召大眾關懷金門孤老。

華山基金會金城愛心天使站今天在金門舉辦建站13週年感恩茶會，邀請華山服務長輩、社政單位及義工參與，活動中頒發義工銅質獎章給長期協助天使站的義工，並替106歲的人瑞陳阿嬤舉行人瑞博士撥穗儀式及頒發人瑞證書。

金門縣社會處長王茲繐今天出席活動致詞時表示，截至民國114年9月底，金門設籍人口數近14萬人，其中65歲以上長者有2萬7000多人，100人中就有19.3%是長輩，是金門歷來最高。而縣府有列冊的獨居長者共315人，華山基金會服務其中許多長者，是公部門重要的合作夥伴。

王茲繐說，公部門資源有限，民力無窮，代表縣府感謝華山基金會、志工投入心力協力照顧地區長者，期盼公部門與社福團體共同努力，將金門打造成愛老、尊老、敬老、共老友善生活環境。

華山金城天使站透過新聞稿表示，華山基金會於金門地區服務約170名3失（失依、失能、失智）長輩，提供關懷訪視、陪同就醫、物資協助、年節關懷等免費到宅服務，並不定期舉辦社區服務活動，促進長輩社會參與。

金城天使站表示，期許未來能做的更多、服務的更廣，並號召社會大眾共同關懷金門孤老。