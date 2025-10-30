瞄準全球商機 台灣首輛氫能巴士明年初赴歐參展並認證

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
本土企業氫谷動能自主研發的首輛國產氫能巴士，明年初將遠赴歐洲參展並接受國際認證。業者指，這輛氫巴性能「全球最佳、價格最低」。每公斤氫氣約可行駛20公里。記者王昭月／翻攝
本土企業氫谷動能自主研發的首輛國產氫能巴士，明年初將遠赴歐洲參展並接受國際認證。業者指，這輛氫巴性能「全球最佳、價格最低」。每公斤氫氣約可行駛20公里。記者王昭月／翻攝

本土企業氫谷動能自主研發的全台首輛國產氫能巴士，今天在高雄市議會舉行啟航典禮，這輛承載國家減碳願景的「氫巴」，將遠赴歐洲參展並接受國際認證，預計2027年首季在台灣示範運行。

今日啟航典禮，高市副議長曾俊傑與多名議員出席祝賀。議員林智鴻表示，氫能巴士不僅是科技創舉，更是台灣邁向2050淨零排放的重要里程。

這輛台灣製造的「氫巴」今天自高雄108號碼頭啟航，2026年元月赴法國巴黎參加氫能革命展（Hyvolution），與日、韓、德、英等國大廠同台展示，是台灣整車登上歐洲氫能舞台的創舉。展後將赴德國接受萊因技術（TÜV Rheinland）整車氫能系統認證，返台再通過ARTC與VSCC共59項檢測及20萬公里耐久測試，預計2026年底前完成所有驗證。

氫谷動能董事長鄭英豪指出，長12公尺的氫能巴士搭載日本Toyota最新燃料電池，續航力500公里，性能「全球最佳、價格最低」。每公斤氫氣約可行駛20公里，整車售價1350萬元，遠低於國際行情的2000至3000萬元，展現台灣製造的高性價比優勢。

他並表示，氫能巴士行駛時僅排出純淨水，不產生PM2.5等空汙物，有助改善城市空氣品質。加氫時間僅需15至30分鐘，與柴油車加油相近，大幅克服電動巴士充電耗時問題，符合高頻率公共運輸需求。全球已逾千座加氫站，但缺乏氫能車輛，因此氫谷動能鎖定國際市場時也規劃未來在國內示範營運。

本土企業氫谷動能自主研發的首輛國產氫能巴士，今天在高雄市議會前舉辦啟航典禮，明年初將遠赴歐洲參展並接受國際認證。記者王昭月／翻攝
本土企業氫谷動能自主研發的首輛國產氫能巴士，今天在高雄市議會前舉辦啟航典禮，明年初將遠赴歐洲參展並接受國際認證。記者王昭月／翻攝

