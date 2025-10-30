高雄創立47年愛仁醫院遭停業1個月 衛生局又查出病歷缺失移送檢調

高雄市愛仁醫院創立於1978年，因建物無法符合消防法規遭衛生局開罰，院方決議11月2日起停業。高市衛生局今天進一步表示，2年多來愛仁醫院使用管制藥品開刀的患者共170本病歷均有缺失，主要以管制藥品劑量記載與處方不符居多，管制藥品管理存有多項嚴重缺失，將依法裁處、並移送檢調偵辦。

衛生局日前接獲檢舉，指該院管制藥品使用及管理不當。衛生局人員10月20日前往查察，調閱2023年1月至2025年9月間病例發現，使用管制藥品開刀患者共170本病歷，全部病歷均有缺失。

衛生局說明，稽查發現該院管制藥品管理，查有管制藥品管理簿冊、專用處方箋開立、管制藥品使用紀錄、麻醉紀錄等多達180項缺失。其中以管制藥品劑量使用紀錄與處方不符缺失居多，另有開刀未有麻醉紀錄、管制用藥未有銷毀紀錄等缺失。

愛仁醫院已涉違反管制藥品管理條例、藥事法、醫療法、護理人員法及毒品危害防制條例等，高市衛生局認為違法事態嚴重。

愛仁醫院存有消防、公安及病安疑慮，建物不符衛福部所定醫療機構設之標準，遲未提出改善計畫，衛生局依法連續裁罰並要求停業1個月。衛生局表示，待其補提完整停業計畫書，審核及訪視確認完備即可執行。

衛生局強調，為維護病人就醫安全，強力監督各醫療機構建物安全，依中央制定設置標準嚴格把關，同時亦持續查察所有醫事人員依照法規執行醫療相關業務，並要求醫院落實管理，維護醫療品質。