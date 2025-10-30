高市行動質譜車進駐果菜市場 提供快篩、用藥服務

高雄市農業局推動「質譜宅急便」行動質譜車巡迴快篩服務，今天導入燕巢果菜批發市場，提供現場快篩服務。農業局表示，盼農民、供應商多多送驗善加利用，共同守護農產品安全。

農業局攜手農業部農糧署與國立嘉義大學，推動「質譜宅急便」導入批發市場。農業局表示，服務今天啟動，為期2週（每週三至五）提供現場快檢，每位供貨農民每年可享3次免費快檢服務。

農業局副局長高鎮遠、農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成、中興大學教授郭章信、嘉義大學教授林彥伯等人今天到場關心農產品檢驗情形，現場除了抽驗燕巢在地番石榴外，大社果菜批發市場也同步參與蔬果送檢。

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，行動質譜車進到市場，讓農友與供應商能就近送驗果品。市場原已進行例行的生化抽樣檢驗，如今結合質譜快檢技術，不僅提升檢驗精準度，若檢驗發現不合格農產品，還可由植物醫師提供安全用藥與改進建議。

大社區農會總幹事謝清標也指出，行動質譜車應用於果菜市場端，不僅能即時篩檢，更能提前攔截不合格農產品，強化市場食安防線。

農業局長姚志旺表示，「質譜宅急便」行動質譜車導入果菜市場，不僅補強傳統生化檢驗，更能即時篩檢、精準攔截與追溯源頭，搭配後續的植物醫師輔導機制，協助農民掌握安全採收期與合理用藥觀念。