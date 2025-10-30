高雄拾荒伯猝逝後事旁人無法插手 議員推長輩預立喪葬登記

高齡化社會又很多人不婚不生，孤獨死現象恐增加。議員鄭孟洳發現，無依無靠長輩若依無名屍處理，須公告25天才能由公家代處理喪葬事宜，增加市殯負擔也對死者不敬，盼社會局推動預立喪葬登記，另要修改殯葬管理自治條例。社會局回應，將邀民政局及法制局跨局處檢討。

上月苓雅區一名拾荒老伯心肌梗塞猝逝，許多人熱心奔走卻發現束手無策。最後找出老伯唯一親人，當事人卻不願意認領遺體及簽署喪葬委託書，至少冰存25天才能出殯。

議員鄭孟洳今早在議會社政部門質詢時表示，依法必須有直系親屬出面簽字才能辦理後事，若沒有的話才依據無名屍自治條例處理，在戶籍地公告期滿25天，無人出面才由殯葬處協助處理，公告完成前，所有熱心人士都愛莫能助。

鄭孟洳說，時下社會很多人不婚不生，老年沒人照顧、送終，這種案例會愈來愈多，不僅增加殯儀館負擔，也讓死者走得不安心、不體面。日本有「孤獨死」名詞，所以地方政府協助經濟弱勢的獨居長者，在生前與殯葬公司簽訂契約安排後事，希望高雄借鏡，社會局與民政局合力推動預立生前遺囑。

不過即使長輩生前預立遺囑且簽訂契約，另依殯葬管理自治條例規定，申請火化等流程須有親屬檢附死亡證明等文件辦理，若無家屬出面才能走無名屍管道，這樣又回到老問題。鄭孟洳認為，無名屍管理自治條例及殯葬管理自治條例都要一併檢討，高市老人福利促進小組委員會必須納入討論。

社會局長蔡宛芬表示，老人委員會每半年開會一次，下次在11月6日，怕作業來不及，將邀民政局及法制局先跨局處協調，進而調整法規，若還是需要廣納意見，下次委員會提出討論。