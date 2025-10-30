枋山籌設風電案 屏東縣府再次聲明不會同意…嚴正駁斥不實言論

屏盛公司計畫在屏東縣枋山鄉開發風力發電，屏東縣政府今30日再次發表聲明，強調縣府從未同意、也不會同意該案，屏東縣府與鄉親站在同一陣線，捍衛屏東永續發展的價值。

對於今天自救會長王光盛指稱縣府態度模糊、與業者「同一條線」，屏東縣政府亦嚴正駁斥此為惡意抹黑，與事實完全不符。縣府籲請鄉親切勿聽信謠言或被有政治意圖的言論誤導，若有散布不實訊息或惡意抹黑，縣府將依法提告，絕不寬貸。

屏東縣長周春米也在臉書發文指出，「楓港和獅子鄉親辛苦了！有關枋山風機案，環境部不會通過，屏東縣政府也不會同意！大家不要被有特定目的的人騙了！」

屏東縣府聲明如下：

能源業者欲在屏東縣枋山鄉開發風電，今天鄉親北上立法院陳情，業者則在枋山舉辦座談會針對鄉親疑慮說明。屏東縣政府強調，縣府不會同意該案，與鄉親站在同一陣線。

屏盛風力發電公司擬於枋山鄉楓港村設置9座陸域風機，獅子鄉與枋山鄉民反彈聲浪不斷。今天約40名鄉民清晨即搭遊覽車，北上前往立法院陳情，國民黨籍立委蘇清泉偕同黨立委盧縣一、黃建賓、黃仁等，及無黨籍立委高金素梅接見。蘇清泉呼籲，政府重視在地民意，切勿一意孤行。

蘇清泉辦公室新聞稿表示，「枋山及獅子反對風車自救會」會長王光盛代表眾人陳情，居民不反對政府開發綠能，但風力發電機組低頻噪音，有害鄰近居民身心健康，台灣已有許多前例可循，加上恆春半島為紅尾伯勞、灰面鵟鷹等鳥類過境必經之路，設置巨大風機將妨礙候鳥正常遷徙，影響極為重大。

王光盛表示，屏盛公司先前私辦說明會，找來居民代表全都是較遠鄉鎮，枋山、獅子2個影響最直接鄉親，都被欺瞞毫無所知，再以虛假照片等會議內容向政府提報已經開過說明會，直到楓港溪沿岸開始打風機基座，居民才得知情形。

屏東縣政府新聞稿3點聲明表示，一、該申請案在環境部環評程序，環評沒通過，就不會送進縣府，環境部長彭啓明先前已表示，環境部皆不鼓勵陸域風機設置。二、縣府已多次表態，堅定表達不會同意該案立場，地方不同意，生態有疑慮，縣府絕對不會支持。三、先前業者開發行為違反區域計畫法，縣府已裁罰新台幣6萬元，並持續監督業者改善。

屏盛公司則在「枋山/獅子風力發電與社區共榮座談會」中表示，並非未獲同意提前施工，而是建氣象觀測站基座。另外，未稱「沒有任何遷徙性猛禽」，如實呈現鳥類生態調查，並作影響評估，撞擊風險較高的機組機率僅0.28%。

屏盛公司提及，近日分3波邀請枋山鄉與獅子鄉親，前往雲林參觀新型風機電場。並帶分貝計當場測量現場音，風機底下與50、100公尺都幾乎與背景自然音值相同，讓許多鄉親大感意外。