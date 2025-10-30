高雄「2025大海開吃」聯合行銷記者會登場

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄市政府海洋局30日於鳳山行政中心府前廣場舉辦「2025大海開吃」聯合行銷記者會。圖／高市海洋局提供
高雄市政府海洋局30日於鳳山行政中心府前廣場舉辦「2025大海開吃」聯合行銷記者會。圖／高市海洋局提供

高雄市政府海洋局30日於鳳山行政中心府前廣場舉辦「2025大海開吃」聯合行銷記者會，高雄市長陳其邁親自出席，與海洋局石局長慶豐、民政局閻局長青智、五大漁會、立法委員服務團隊、高雄市議會康議長裕成率眾議員與服務團隊出席共同參與啟動儀式。

活動開場由高雄吉祥物「高雄熊」與人氣IP「馬來貘」聯手登場，帶來逗趣的互動熱舞表演，炒熱現場氣氛，正式宣告年度海線系列活動正式啟動。

高雄市長陳其邁表示，高雄是全國最重要的漁業城市，漁業總產量達61.1萬公噸、總產值約511億元，分別占全國58.8%與50.3%，居全台之冠。其中遠洋漁業產量約55.4萬公噸、產值達450.7億元，前鎮漁港為全國最大遠洋漁港基地；養殖漁業面積達3,638公頃，年產量約4.6萬公噸、產值約49.6億元，主要魚種包括虱目魚、鱸魚與石斑魚，充分展現高雄漁業發展能量深厚。

為了行銷本市優質水產品，市府積極輔導各區漁會辦理優質水產品推廣活動，成功打響「茄萣烏魚」、「永安石斑魚」、「彌陀虱目魚」、「梓官鮮撈海產」及「高雄秋刀魚及魷魚」等名號，並透過「大海開吃」品牌整合行銷，讓各區公所和漁會的活動，不僅是一場吃海鮮的活動，更成為結合觀光、文化與產業推廣的品牌活動。

海洋局指出，今年「大海開吃」活動自11月8日至12月14日，由高雄五大漁港接力登場。首先登場的彌陀「虱想起虱目魚行銷推廣活動」（11月8日至9日），規劃料理秀、魚丸DIY與漁村輕旅行三大亮點，帶領民眾體驗最道地的虱目魚文化。

接續登場的永安「石班魚饗鮮季」（11月15日至16日）以石斑魚為主題，結合親子闖關與海上遊憩體驗，讓大小朋友都能玩得盡興；茄萣「大興迎烏祭」（11月29日）則以海洋美食市集與大型充氣遊戲城堡營造港灣嘉年華氛圍；梓官「戀戀蚵仔寮海鮮節」（12月6日至7日）以創意市集與食魚教育為主軸，展現地方熱情與漁產特色。

最後壓軸的前鎮「高雄大鮪·魷·秋季」（12月13日至14日）設置海洋五寶展區與美食品嚐活動，為整個系列畫下最熱鬧的句點。此外，11月1日在林園區也將辦理「聽海湧．2025林園鱻境文化季」，邀請市民朋友一同共襄盛舉，為年底海線活動注入更多地方風采與活力。

值得一提的是，今年還特別邀請人氣IP馬來貘，合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，11月7日至12月7日將於永安、彌陀及梓官展出。可愛的馬來貘結合漁業意象，成為拍照打卡新熱點，讓民眾以輕鬆有趣的方式體驗高雄海線新風貌。陳其邁表示，希望透過藝術、美食與文化結合，讓更多人感受到高雄的創意活力，並帶動漁村經濟與觀光發展。

高雄市 陳其邁

