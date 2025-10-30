蔡英文故鄉將設9支風力機組 支持鄉親高喊「楓港要發展！」

前總統蔡英文的故鄉屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，引發地方正反不同意見。今天有鄉親北上經濟部陳情抗議，開發的屏盛公司同日在社區活動舉辦座談會，約50名鄉親到場支持，並舉臂高喊「楓港要發展！」

屏盛預計在楓港村設立9座風力發電機組，曾在地方舉辦過3場說明會，不少親鄉持反對意見，針對風機運轉時造成的低頻噪音及影子閃爍（眩影）等提出質疑，現場炮聲隆隆。為此屏盛陸續舉辦3梯次觀摩會，邀請逾120名鄉親到雲林參觀新型風機電場，了解其運作狀況。

今天有一群反對風機的鄉親北上經濟部陳情抗議，屏盛同日在地方舉辦座談會，除邀請參訪風機的鄉親分享心得，也討論未來回饋金如何使用，並針對風機的誤解及謠言進行解釋，希望爭取更多鄉親支持。

專案經理陳立昂表示，此案是泰國公司前來投資，未來生產的電並非賣給台電，而是賣給科技公司，所以價格會更好，也能給地方更多回饋金。9座風機一年最少有100萬元，除了可做為社福基金照顧老幼，也能創造更多工作機會及觀光收益。

他也針對之前錯誤的訊息提出解釋，包括未獲同意就提前施工，其實是建氣象觀測站基座而非風機基座；另外風機對於候鳥的影響也有做評估，撞擊風險較高的機組機率僅為0.28%，對候鳥或猛禽的影響很低。

曾到雲林觀摩風機的黃姓鄉親表示，原本以為風機會很吵，到實際到場聽後才知道真的沒什麼聲音。楓港人口外流嚴重，設立風機是地方難得的發展機會，也能增加地方就業，一定要保握這個機會。

台灣綠電應用協會秘書長許博涵表示，風力發電用到的土地少，對環境生態更友好，1座風機發的電，太陽能發電需用到4公頃的地。近年來台灣有愈來愈多好的綠能案場，希望更多人前往參訪，知道真實情況後不再以訛傳訛。