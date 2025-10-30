全國第4熱！屏東1年溫度破30度有169天 議員質詢籲預防熱傷害

根據中央氣象署數據，屏東縣最高氣溫飆破30度以上有169天，全國第4，屏東縣議員黃明賢議會質詢時說，政府推出補助業者購買降低勞工熱壓力防護具預防熱傷害補助，屏東業者申請踴躍，希望縣府盤點需求超前部署，簡化申請流程。勞青處表示，會滾動檢視。

黃明賢說，熱傷害造成健康風險不容忽視，去年因熱傷害就醫人次已急遽上升近4千人，戶外作業因高溫造成職災死亡案件近5年也達10件。

黃明賢提到，今年新北市政府率先推出風扇衣補助，他在8月底有向勞青處提出研議補助風扇衣的構想，勞青處也在9月初發文給勞動部職安署，建議在「改善安全衛生設備及器具補助作業要點」中增列「高溫作業危害」補助要點，其中包括遮陽設備或設施，降低作業場所溫度的設備或器具（水霧降溫設備、噴霧風扇、水冷扇）等，與可降低勞工熱壓力的個人防護具（風扇衣）等三項，補助截止日到10月31日。

勞青處指出，截止10月28日止，有17家100人以下的中小企業與自營作業者（3家），提出相關設施、器具與個人防護具的補助，水冷扇有4家申請採購17台，風扇衣有12家申請，採購50件，遮陽設施有1家申請，採購1頂。

黃明賢今在議會也當場拿出他在網路購買的風扇外套，讓處長李雨蓁也穿穿看，風扇外套穿起來後有多涼。

黃明賢說，職安署的相關補助在今年10月底截止後，至於明年何時開放申請，還沒有明確期程，為了照顧勞工朋友免於熱傷害引發職災，新北市府明年編列300萬元預算，且提早明年初就可申請。希望縣府可以超前部署編列相關預算，讓企業可以因應。且高溫熱傷害補助對象以100人以下中小企業、自營作業者為主，但屏東縣有農漁民，還有外送員等，都不是補助對象，這些職業也應該顧及。

李雨蓁說，針對中央無法補助的部分，會持續向中央申請，也建請中央放寬標準、簡化申請流程，透過整體檢視，針對屏縣可以處理的部分加以研議。