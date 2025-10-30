快訊

邱議瑩、柯志恩為美濃大峽谷隔空交火 互控對方要說清楚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員前特助石麗君持有的農地遭盜採砂石後回填不明土方，再度引發立委邱議瑩與柯志恩隔空交火。圖／本報資料照
高雄市議員前特助石麗君持有的農地遭盜採砂石後回填不明土方，再度引發立委邱議瑩與柯志恩隔空交火。圖／本報資料照

高雄美濃大峽谷農地盜砂案爭議未休，近日又爆發其中一名涉案者飲藥拒捕，其妻石麗君遭檢方聲押獲准，石曾陪同立委柯志恩會勘農地，立委邱議瑩今要柯志恩出來說明清楚。柯志恩辦公室反擊，為何美濃大峽谷「越挖越多」，邱議瑩至今未向美濃人與高雄人說明清楚，指控別人前應該自己先說清楚。

立委邱議瑩今早在立法院受訪表示，針對美濃大峽谷，地主兼盜挖者、某議員助理（石麗君）被聲押，整個不法集團呼之欲出，柯志恩跟這名助理一起去地方視察，呼籲柯出來說明清楚，檢調也要持續深入追查，務求把不法分子繩之以法。

邱議瑩說，另有特定媒體影射，大峽谷案後面的不法分子是邱議瑩跟陳其邁，所以他們寧可自我傷害也不願意將人供出來，她必須再次強調毋枉毋縱，若有持續抹黑不實指控將提出告訴，包括昨日前立委在某節目公然指控她涉入五大弊案之中的三大弊案，她也會提出法律告訴。

柯志恩辦公室表示，柯志恩針對石姓地主的部分已經說明無數次，對石的認識僅為無黨籍議員朱信強的助理，與柯志恩服務團隊無任何關聯，朱信強也親自證實，會勘當天他人在國外，所以請時任特助的石姓地主代他出席，不知道柯志恩還要說明清楚什麼？

柯辦說，邱議瑩至今未向美濃人與高雄人說明清楚，為何在妳的選區裡，美濃大峽谷的數量可以越挖越多，到底是妳都沒看見？還是根本沒在管？美濃人跟高雄人都在等妳的答案，請邱議瑩發出指控前，應該先自己說清楚。

坊間流傳，綠營隨便派一個西瓜來選高雄市長都會贏，柯志恩日前受訪曾笑稱「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。邱議瑩說，民進黨從來沒有派西瓜蓮霧跟柯志恩選，她自己也說過，柯志恩是可敬的對手，她一直都以最嚴謹的態度看待，「請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧，大家好好一起來為高雄拚」。

