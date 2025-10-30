快訊

影／屏東楓港溪沿岸居民北上抗議風電 嗆綠執政下縣府業者一條線

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民今天北上赴立法院陳情抗議，指有業者在楓港溪沿岸規畫10座風力發電。記者李成蔭／攝影
屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民今天北上赴立法院陳情抗議，指有業者在楓港溪沿岸規畫10座風力發電。記者李成蔭／攝影

屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民今天北上赴立法院陳情抗議，指有業者在楓港溪沿岸規畫10座風力發電；反對過程遭業者威脅利誘，屏東縣府態度也模稜兩可，現在民進黨在執政「搞不好他們是一條線」。環境部回應「早就不支持」，會嚴格把關計畫；經濟部也說，沒有環評及地方同意不會審。

國民黨立委蘇清泉今天指出，屏盛公司規畫在屏東縣楓港溪沿岸建置10座風力發電設施，當中已經有風機基樁打下去了。鄰近的枋山鄉、獅子鄉居民早就堅決反對，並組成自救會抗議，今天凌晨搭車北上到立法院陳情，自救會成員除表達訴求外，也將陳情書交給環境部、經濟部代表。

獅子鄉與枋山鄉反對風力居民陳情書聲明，反對屏盛公司推動陸域風力發電計畫，除影響居民身心健康，還影響當地經濟作物、自然生態。聲明還指出，地方說明會明明都不歡而散，屏盛公司卻對外不實聲稱已獲民意支持，自救會代表人甚至遭「騷擾撂話」威脅，當然也有撒錢、贈物、招待旅遊等利誘手段；居民主張，屏盛公司應撒回計畫，屏東縣府也要向中央明確反映地方反對開發立場，並拒絕相關計畫。

獅子鄉楓林村與枋山鄉楓港村反對風力發電自救會長王光盛批評，屏盛公司與雲豹公司合夥要蓋風力發電，而屏東縣政府到現在都沒有出來跟大家站在一起，態度模稜兩可，因為現在民進黨在執政，「搞不好他們也是一條線」，百姓抗議也沒用。屏東兩個立委當初說要跟居民站在一起，結果送上陳情書也沒吭一聲；居民們很早就在連署，接下來也會來跟縣府陳情。

蘇清泉呼籲，居民絕對不要接受業者條件，這是「養套殺」流程。國民黨立委黃建賓表示，台東也經歷過，要小心業者用經濟發展、景觀藝術等名目欺騙，他們質詢時已經要求部會首長表態，只要地方不同意，中央就不會同意，所以地方意見一定要堅持。

環境部環保司長徐淑芷回應，環境部長彭啓明很早就不支持，已送的計畫會嚴加把關，枋山的有送進來審，環評委員也都非常嚴格，認為當地不適合打那麼多風機，要請業者補件；經濟部能源署主祕翁素真也說，目前還沒審核該計畫，要通過環評、地方同意，看很多資料後才能審。

立委高金素梅表示，目前還能補件，所以請居民一定要跟屏東縣府、鄉公所堅持，中央也要釐清，目前打了地樁的土地是誰的。國民黨立委黃仁也疾呼，大家一定要堅持到底。國民黨立委盧縣一批評，世界都在淘汰風機，台灣卻在興建，不能別人不要的，拿屏東來開玩笑。

屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民今天北上赴立法院陳情抗議，指有業者在楓港溪沿岸規畫10座風力發電。記者李成蔭／攝影
屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民今天北上赴立法院陳情抗議，指有業者在楓港溪沿岸規畫10座風力發電。記者李成蔭／攝影
國民黨立委蘇清泉今天指出，屏盛公司規畫在屏東縣楓港溪沿岸建置10座風力發電設施，當中已經有風機基樁打下去了。記者李成蔭／攝影
國民黨立委蘇清泉今天指出，屏盛公司規畫在屏東縣楓港溪沿岸建置10座風力發電設施，當中已經有風機基樁打下去了。記者李成蔭／攝影
屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民今天北上赴立法院陳情抗議，多位國民黨接待，並協助向中央政府抗議。記者李成蔭／攝影
屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民今天北上赴立法院陳情抗議，多位國民黨接待，並協助向中央政府抗議。記者李成蔭／攝影
屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民今天北上赴立法院陳情抗議，現場也簽連署。記者李成蔭／攝影
屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民今天北上赴立法院陳情抗議，現場也簽連署。記者李成蔭／攝影

