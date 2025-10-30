快訊

首屆屏東「南島文化節」 11月1日縣民公園壓軸登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
昨晚在原百貨舉辦的文化盛宴，由屏東原鄉、屏東市原住民族協會青年與吐瓦魯在台學生會演出，青年男女身著族群華麗服飾，踏著鼓點緩緩入場，縣長周春米也以原民當代改良服飾現身舞台與參與貴賓一起大合照。記者劉星君／攝影
昨晚在原百貨舉辦的文化盛宴，由屏東原鄉、屏東市原住民族協會青年與吐瓦魯在台學生會演出，青年男女身著族群華麗服飾，踏著鼓點緩緩入場，縣長周春米也以原民當代改良服飾現身舞台與參與貴賓一起大合照。記者劉星君／攝影

從土地出發，屏東縣政府原民處舉辦第一屆的屏東南島文化節，從今年6月起展開系列活動，邀請部落講者分享土地的生命故事、族語歌謠欣賞會，與昨晚舉辦沉浸式文化盛宴「土水動靜」，壓軸活動11月1日在縣民公園登場，邀請大家參與，讓屏東成為南島文化閃耀的舞台

昨天晚間在原百貨舉辦的文化盛宴，由屏東原鄉、屏東市原住民族協會青年與吐瓦魯在台學生會演出，青年男女身著族群華麗服飾，踏著鼓點緩緩入場，月光照映下步伐充滿力量與柔情，縣長周春米也以原民當代改良服飾現身舞台，象徵傳統與現代交融。

周春米說，屏東是一片擁抱多元的土地，讓南島文化在此生根、發光，「土水動靜」不只是味覺饗宴，更是一場回到土地、傾聽記憶旅程，整場晚宴由屏東青年團隊策劃與執行，走訪屏東9個原鄉向長者學習、向文化請益，將傳統智慧轉化為創作靈感，讓盛宴更具靈魂與情感。

原民處表示，首屆「屏東南島文化節」以「從土地出發」為核心精神，6月起展開系列活動，包含屏東演藝廳族語歌謠欣賞會、牡丹鄉高士部落及霧台鄉神山部落文化講座，邀請部落講者現身分享土地生命故事。

壓軸主活動在11月1日在縣民公園盛大登場，現場將有南島市集、青年信物交換、部落聚場串聯、千人圍舞、長者手作體驗及月光下的樂舞演出，邀請全台民眾共襄盛舉，在星光與鼓聲交錯的夜裡，感受南島文化的深邃與溫度。

相關資訊 屏東南島文化節https://www.facebook.com/masalutpingtung

