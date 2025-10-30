快訊

屏東楓港溪沿岸擬設風力發電 居民反對凌晨搭車北上抗議

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，鄉親組自救會今年9月業者開說明會時到場抗議，高喊保護家園、拒絕「瘋」電。今天鄉親凌晨搭車要北上立法院陳情。圖／報系資料照
前總統蔡英文故鄉屏東縣枋山鄉楓港村有風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游沿岸平地設陸域風機，枋山鄉、獅子鄉的鄉民今年以來多次抗議反對，擔心影響健康、經濟作物等，今天凌晨2時村民搭遊覽車北上立法院陳情。

鄉親堅決反對此項開發計畫組自救會「枋山及獅子反對風車自救會」表達訴求，反對業者屏盛公司無所不用其極推動陸域風力發電，自救會羅列反對十大理由，包括影響居民身心健康、當地經濟作物受影響、破壞自然生態環境、民意強烈反對，屏盛公司聲稱地方說明會，參加者並非當地居民無代表性、屏盛公司不實聲稱已獲得民意支持、自救會代表人遭該公司派人騷擾撂話、違法強行施作工程、未達開發地不用其極、檢聯調單位應介入調查。

自救會指出，每年秋冬大舉南遷數以百萬計的紅尾伯勞鳥及灰面鵟鷹（俗稱國慶鳥）飛經楓港及恆春半島過冬，這項不可多得自然生態，為地方帶來觀光資源，若陸域風機設立將阻絕冬候鳥南遷路線，自然生態恐滅絕，影響重大。

自救會表示，業者強行施做，風力發電計畫尚未通過，縣府也未接獲申請或同意，就將枋山鄉舊庄段451、455、456三筆土地的芒果園砍除，開挖約8分地基地，施設6座斜向鋼構拉力基座和1座方型基座。縣府9月2日組聯合稽查小組前往會勘，就其行為已違反區域計畫法第15條等規定，依法開單告發。

自救會主張業者應尊重在地民意撤回開發計畫，立即停止開發行為。屏東縣府應向經濟部、環境部、明確反應地方反對開發立場，並拒絕核發電業登記規則第3條第1項第1款第3目的同意函。

「捍衛家園與未來的決心絲毫不減！」自救會指出，環境部關於「枋山風力發電計畫影響環境說明書」案，開發單位申請資料補正期限展延，環境部應該確實掌握「地方反對開發立場」不受蒙騙，撥回計畫。經濟部應向環境部表達反對本相開發計畫立場，拒絕轉送環說書。

風力發電業者則是近期分3波邀請枋山鄉與獅子鄉約100多名民眾參訪雲林風電場，今上午在枋山鄉舉行，風力發電與社區共榮座談會，邀請曾參訪雲林風電場的民眾分享觀察，並傾聽民眾意見，邀請台灣綠電應用協會專家將說明風電與農業、社區共存實際案例，促進溝通、消弭誤解。

