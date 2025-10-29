高雄奪「年度卓越城市」殊榮 陳其邁致詞自曝當市長最高興的事

「天下雜誌」主辦2025天下標竿城市評選，評鑑城市治理及永續發展績效，高雄市獲2座首獎與3座優選，奪下「年度卓越城市」殊榮，在「永續幸福城市獎」則排六都第二。市長陳其邁率團出席頒獎典禮，透露當市長最高興的事，是看見市民在社群媒體分享幸福和愉悅。

陳其邁接下「永續幸福城市獎」獎座有感而發，指城市治理一刻都不能鬆懈，要不斷努力、自我超越。地方政府與人民生活息息相關，常需繃緊神經，其中極端氣候、人口結構的變化對地方首長是嚴峻挑戰，但南部縣市不分黨派、密切聯繫，台南、嘉義、台東、雲林等縣市彼此合作，跨區域防災應變。

他說，高雄透過政策執行，在社會進步、環境保護及經濟成長等組別獲獎，其中交通局以「標線創造，人行有感」奪得首獎，農業局以「高雄植醫來幫忙」榮獲優選，客委會、觀光局與高雄市野鳥學會以「保育陸域生態水雉復育」獲得優選，經濟發展局以「打造AI生態系，經濟與永續共榮」與「演唱會及會展活動帶動周邊經濟」，分別拿下優選與首獎。

「透過新技術、新服務方式、治理模式，帶來創新進而解決沉痾」，陳其邁舉演唱會為例，指高雄引進智慧交通解決方案、利用大數據提升城市治理，像這次BLACKPINK演唱會經統計約64%為女性，廁所數量也隨之調整。