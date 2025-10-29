聽新聞
0:00 / 0:00

高雄奪「年度卓越城市」殊榮 陳其邁致詞自曝當市長最高興的事

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「2025標竿城市」評選，高雄市榮獲「年度卓越城市」殊榮，並於「永續幸福城市獎」名列六都第二，市長陳其邁分享，城市治理一刻不能鬆懈。圖／高雄市政府提供
「2025標竿城市」評選，高雄市榮獲「年度卓越城市」殊榮，並於「永續幸福城市獎」名列六都第二，市長陳其邁分享，城市治理一刻不能鬆懈。圖／高雄市政府提供

「天下雜誌」主辦2025天下標竿城市評選，評鑑城市治理及永續發展績效，高雄市獲2座首獎與3座優選，奪下「年度卓越城市」殊榮，在「永續幸福城市獎」則排六都第二。市長陳其邁率團出席頒獎典禮，透露當市長最高興的事，是看見市民在社群媒體分享幸福和愉悅。

陳其邁接下「永續幸福城市獎」獎座有感而發，指城市治理一刻都不能鬆懈，要不斷努力、自我超越。地方政府與人民生活息息相關，常需繃緊神經，其中極端氣候、人口結構的變化對地方首長是嚴峻挑戰，但南部縣市不分黨派、密切聯繫，台南、嘉義、台東、雲林等縣市彼此合作，跨區域防災應變。

他說，高雄透過政策執行，在社會進步、環境保護及經濟成長等組別獲獎，其中交通局以「標線創造，人行有感」奪得首獎，農業局以「高雄植醫來幫忙」榮獲優選，客委會、觀光局與高雄市野鳥學會以「保育陸域生態水雉復育」獲得優選，經濟發展局以「打造AI生態系，經濟與永續共榮」與「演唱會及會展活動帶動周邊經濟」，分別拿下優選與首獎。

「透過新技術、新服務方式、治理模式，帶來創新進而解決沉痾」，陳其邁舉演唱會為例，指高雄引進智慧交通解決方案、利用大數據提升城市治理，像這次BLACKPINK演唱會經統計約64%為女性，廁所數量也隨之調整。

致詞時他也特別分享高雄推動淨零學院、果嶺自然公園等解決問題的經驗，指當市民把愉悅和幸福貼在社群媒體時，一切的辛苦都變得值得 ，「是我擔任市長覺得最高興的一件事情」。在艱困的政治環境中堅持理想，即使在壓力之下也是甜蜜的負擔，今天的獲獎是高雄市的驕傲。

高雄透過標線改造、演唱會及會展經濟、生態復育等政策，拿下多項獎項。市長陳其邁率獲獎局處團隊出席2025標竿城市頒獎典禮，感謝市民與團隊攜手打拚，讓高雄持續進步。圖／高雄市政府提供
高雄透過標線改造、演唱會及會展經濟、生態復育等政策，拿下多項獎項。市長陳其邁率獲獎局處團隊出席2025標竿城市頒獎典禮，感謝市民與團隊攜手打拚，讓高雄持續進步。圖／高雄市政府提供

經濟發展 永續 社群媒體

延伸閱讀

照顧公有市場豬肉攤商生計 高雄市政府免收攤位使用費一個月

百歲人瑞夫妻攜手80餘年 陳其邁贈重陽禮金祝福

防非洲豬瘟 陳其邁建議強化邊境管理、補助飼料餵食

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

相關新聞

高雄奪「年度卓越城市」殊榮 陳其邁致詞自曝當市長最高興的事

「天下雜誌」主辦2025天下標竿城市評選，評鑑城市治理及永續發展績效，高雄市獲2座首獎與3座優選，奪下「年度卓越城市」殊...

高市都委會通過2大都市計畫變更案 大林蒲遷村再邁一步

高雄市都市計畫審議委員會今天通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」；鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」兩...

高雄大林蒲遷村再向前邁進 2項都計變更審議通過

高市都市計畫委員會今天審議通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」與鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」等2...

前高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟 無黨籍身分投入議員選戰

高雄大岡山產業發展協會執行長張騏晟以無黨籍身份參選2026年第三選區議員，近期掛起競選看板，引爆話題，網友盛讚「年輕帥氣...

2025高雄城市書展 攜手樂高邀民眾邊玩邊讀

2025高雄城市書展將於11月15日至30日在高市圖書館總館登場，此次主打「邊玩邊讀」，除了集結超過百家出版社和書店外，...

推動全齡照顧！周春米宣布2026年前1歲內嬰兒月補助2千元營養金

屏東縣長周春米今在縣議會定期會施政報告，她宣布從2026年1月起將推動「未滿1歲嬰幼兒營養補助金」，每月補助2000元營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。