高市都委會通過2大都市計畫變更案 大林蒲遷村再邁一步

高雄市都市計畫審議委員會今天通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」；鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」兩項都市計畫變更案，讓大林蒲遷村案再邁進一步。

兼任高雄市都委會主委的副市長林欽榮表示，行政院2019年核定經濟部新材料循環產業園區設置計畫，高雄市長陳其邁成功爭取800億元專用於大林蒲遷村計畫，至今辦過5次說明會，提出多項優惠補償與配套方案。

林欽榮指出，這次大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，是新材料循環產業園區報編作業其中一環，安置地目前設有社區公園、市場、學校、圖書館、日照中心、托嬰中心等，鄰近鳳山醫院、小港醫院，設施完善，這次變更將增加28條10至25公尺道路，讓居民挑選的土地方正且鄰接大馬路。

他說，未來還會新建學校、公園、活動中心與市場，並增加商業區；調整住宅區容積率至300%，落實大林蒲遷村「土地1坪換1坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」等原則。