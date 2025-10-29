高雄大林蒲遷村再向前邁進 2項都計變更審議通過

高市都市計畫委員會今天審議通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」與鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」等2項重大都市計畫變更案，推進大林蒲遷村。

高雄市副市長林欽榮表示，自民國108年行政院核定經濟部新材料循環產業園區設置計畫後，市長陳其邁向行政院成功爭取新台幣800億元專用於大林蒲遷村計畫，且上任至今已在當地舉辦過5次說明會，並提出多項優惠補償與配套方案。

林欽榮指出，大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業是新材料循環產業園區報編作業的一環，安置地目前公共設施已經相當完善，設有社區公園、市場、學校、圖書館、日照中心、托嬰中心等。

安置地也鄰近鳳山醫院、小港醫院，此次變更將增加28條10至15公尺的道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路的環境。未來還會新建學校、社區公園、活動中心與市場等。

此外，安置地也會增加一處商業區與調整住宅區容積率至300%，以落實大林蒲遷村「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」等原則。

另一案「新材料循環產業園區都計變更案」是依行政院核定的「新材料循環產業園區申請設置計畫」辦理，總面積約262公頃，預計將可創造就業機會1萬7400人。園區將導入高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等產業。

都發局表示，今天「大林蒲遷村安置計畫」與「新材料循環產業園區」2項都計變更案審議通過後將續報內政部都委會審議。預計明年第2季啟動遷村土地價購協議，確保居民能順利遷入新社區，展開嶄新生活。