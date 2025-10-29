前高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟 無黨籍身分投入議員選戰

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟以無黨籍身分投入議員選戰。圖／翻攝自張騏晟臉書
高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟以無黨籍身分投入議員選戰。圖／翻攝自張騏晟臉書

高雄大岡山產業發展協會執行長張騏晟以無黨籍身份參選2026年第三選區議員，近期掛起競選看板，引爆話題，網友盛讚「年輕帥氣」、「根本是歐巴」、「最帥參選人」。張騏晟擁有博士學位，頂著高學歷光環投入選戰，同時也是一名知名YouTuber，以「二哥」為名拍攝短影音行銷北高雄，被封為行動派博士。

人稱「二哥」的張騏晟是梓官囡仔，家中排行老二，「二哥」自然成了他的綽號。擁有高雄科技大學水產科技產業博士學位的他，不僅創辦漁夫鮮撈電子商務平台推廣海鮮產業，長年扎根大岡山地區超過10年，致力於推動在地農漁產銷，他也樂於做公益，創辦聖誕愛心市集，常號召企業照顧弱勢，讓公益能量在地方持續發光。

近年他在社群經營短影音，推廣家鄉美食小吃，帶動更多人走進岡山、橋頭、燕巢認識北高雄之美；他還有另一個身分，就是前高雄市海洋局長張漢雄之子，雖然父親有公職背景，他選擇以無黨籍身分參選，期盼用青年觀點與專業背景，推動地方創新與永續。

第三選區應選5席，目前呈現綠2藍3局面，被問沒有政黨奧援如何在強敵環伺中突圍，張騏晟表示「就是全力以赴」，他說北高雄岡山、橋頭、燕巢正轉型科技新都心，梓官、彌陀、永安的漁港觀光廊帶也躍為新亮點，但資源分配不均，他將挺進議會爭取更多資源，讓北高雄加速追上轉型腳步。

參選宣言曝光後，網友留言力挺「加油」、「高票當選」、「帥哥議員」，也有人玩諧音哽「騏開得晟」、「樂見騏晟」，張騏晟回覆「謝謝大家，我會用行動回應期待，讓大家看見改變」。

前高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟以無黨籍身分投入議員選戰。圖／翻攝自張騏晟臉書
前高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟以無黨籍身分投入議員選戰。圖／翻攝自張騏晟臉書

