高雄「野生活」週末登場 化身城市野營基地

「2025高雄Wild Wild野生活」將於11月1、2日在衛武營都會公園草地登場。現場集結各式露營車、風格帳篷展示，還有多家餐車，將化身為期間限定的城市野營基地。

觀光局長高閔琳表示，主打「把野外生活搬進城市」的「高雄Wild Wild野生活」活動，今年邀集國內外知名品牌與代理商共襄盛舉，將精選露營裝備搬進衛武營草地，打造宛如大型野生活博覽會的現場體驗。

展出項目包含豪華天幕、經典軍風帳、車宿改裝帳篷等旗艦級配備；參與品牌包括「TOKYOCRAFTS」、「ZANE ARTS」、「DeerRun鹿跑」等。現場也開放14頂風格帳篷與15部露營車，供參觀體驗與拍照。

觀光局今天於新聞稿說明，今年亮點之一的「竹炊野食」，由職人以竹架起灶、用慢火煙燻新鮮食材，從富含膠質的秘製滷肉飯，到油香四溢的豬五花與爽脆蔬食生菜，每一道都散發竹香與柴燻氣息。

另外，還有多達60家美食市集進駐，以及豐富體驗與表演，包括創意噴漆彩繪、構樹皮昆蟲DIY、傘繩野戰教室及機器人組裝等多元課程。舞台區節目有DJ秀、原創音樂演出等，11月2日晚上更邀請歌手白安開唱。

另外，期間同步登場的還有「高雄萬聖節」活動，有22公尺高巨型南瓜與絢麗燈光秀。觀光局提醒，活動現場停車位有限，可多利用捷運等大眾運輸前往。