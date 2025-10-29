2025高雄城市書展 攜手樂高邀民眾邊玩邊讀

快訊

中央社／ 高雄29日電

2025高雄城市書展將於11月15日至30日在高市圖書館總館登場，此次主打「邊玩邊讀」，除了集結超過百家出版社和書店外，活動也結合積木、桌遊、手作和市集。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，今年高雄城市書展以「邊界之外，海港之內」為主題，打造結合閱讀與生活創意的城市嘉年華，讓大小朋友都能在愉快氛圍中探索書的多種樣貌。總圖一樓在週末將變身「草埔頂ê集市」，現場不只好買、好吃、好拍，還能輕鬆學台語。

文化局長王文翠表示，此次書展亮點是與全球知名品牌樂高台灣攜手推出「2025 Build To Give樂高®愛心步步拼」企劃，邀請偏鄉學童與親子家庭化身樂高冒險家，在「拼出夢想」、「拼出禮物」、「拼出家人時光」、「拼出愛」4大主題中闖關挑戰、自由創作，把愛心與創意一起拼出來。

文化局表示，書展期間高市圖總館B1繪本廣場也會在週末舉辦「樂高愛心步步拼」與「樂高遊戲體驗區」，開放6至14歲學童參與。只要在活動期間完成館內借書任務，即可兌換體驗券入場；參與12場講座並完成集點，可兌換樂高盒組抽獎券。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，今年書展不僅帶來閱讀的多元體驗，更結合藝術與生活美學，活動邀請多位藝術家、手作職人及心理桌遊開發團隊，設置12個不同內容的體驗攤位，從攝影小誌、木作、陶瓷串珠、紙線編織到再生石泥手作與沉浸式桌遊。

高市圖表示，感謝銓興營造贊助港灣書市3000張購書券，民眾只要完成「參加總館講座」或「辦理個人借閱證」任一項，即可於活動期間兌換100元購書券1張（每日限量，換完為止），現場消費滿300元再加贈購書券1張。

