推動全齡照顧！周春米宣布2026年前1歲內嬰兒月補助2千元營養金

屏東縣長周春米今在縣議會定期會施政報告，她宣布從2026年1月起將推動「未滿1歲嬰幼兒營養補助金」，每月補助2000元營養金，每年最高可獲得2.4萬元補助，也象徵屏東全齡照顧政策再升級。

周春米今天施政報告以「全齡照顧、城市進化、產業升級、文化觀光、屏東韌性」五大面向展現成果與未來願景。推動「全齡照顧」政策，從長輩福利、母嬰照護到公共建設，打造友善城市，今年不僅將敬老、博愛卡點數翻倍至1000點，推動生育津貼首胎補助2萬元、第2名以上新生兒補助提高至3萬元，延續孕婦產檢交通補助、廣設公共托育中心，與全縣幼兒專責醫師布建率達100%，成為婦女從孕期、育嬰到托育的最佳後盾。

周春米說，持續強化家庭支持、減輕育兒負擔，2026年1月1日中央將加碼每胎生育補助提高至10萬元，縣府同步推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，凡自2025年1月起出生嬰幼兒、且父或母設籍並實際居住屏東滿一年，每月可領取2000元營養補助金，為期12個月，縣府已編列9800萬元預算，期望以實際行動守護嬰幼兒健康，讓新手爸媽更安心。

城市建設方面，屏東縣近期完成萬倉街鐵道綠廊道改造，正積極推動多項公共建設升級，包括高鐵延伸、高捷延伸及屏南快速道路等重大交通建設，以及和生市地重劃，與九如巴轆公園、新埤綜合休閒公園與萬丹森林等三大公園改造工程，建置縣網球中心、棒球春訓基地與大同羽球館等運動設施。周春米強調，提升鄉親用路安全是縣府責無旁貸的責任，未來持續進行重大道路拓寬及基礎道路建設，完善鄉親生活環境。

全面提升青年生活與學習品質，縣府將於屏北地區打造旗艦圖書館、客家總圖及潮青圖書館，並規畫客家青年基地，創造更多青少年閱讀與學習空間，同時建設恆春國中體育館、滿州國中活動中心以及車城國中游泳池，提供學生更多教育與訓練場域，全力升級校園環境外，更推動1130戶社會住宅興建。