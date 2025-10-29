「媽祖在馬祖」昇天祭盛大登場 全台37宮廟會香創新高

馬祖年度宗教文化盛事「媽祖在馬祖」媽祖昇天祭，今日上午於馬祖境天后宮及周邊區域隆重舉行，為今年秋慶活動掀起最高潮。今年有來自台灣各地37間宮廟團體組團參與，創下歷年最大規模，儀典莊嚴隆重。

連江縣長王忠銘、縣議會議長張永江、馬祖防衛指揮部政戰主任張景泰等貴賓親臨現場，與數百名信眾一同參與盛典。天后宮主委曾林官表示，今年共有來自台灣各地37間友宮組團參與會香，包含白沙屯拱天宮、竹南龍鳳宮、新莊慈祐宮等知名宮廟，總計544位宮友信眾齊聚馬祖，規模創下歷年之最，充分展現媽祖信仰跨海連結的深厚情誼。

今天上午10時，主祭官依循古禮率領祭祀隊伍從天后宮起駕，鼓樂悠揚、佾舞肅穆，莊嚴展開祭典。信眾虔誠膜拜，共同緬懷媽祖慈悲濟世的精神。

曾林官指出，在媽祖得道昇天之地舉行祭典意義非凡，今年更邀多尊金身鑾駕來馬祖會香，祭典後陸續回鑾，吸引大批信徒隨行祈福，場面壯觀。

王忠銘表示，「媽祖昇天祭」是馬祖珍貴的信仰文化資產，縣府致力推動宗教與藝術結合，讓世界看見馬祖。今年活動同步推出「媽祖聖蹟走讀」，串聯「馬祖國際藝術島」展品路線，讓民眾在信仰旅程中體驗藝術之美。縣府更邀導覽員林愛蘭帶領信眾了解媽祖孝悌故事與在地風土，為傳統信仰注入文化與教育意涵。

除主祭典外，活動期間也安排一系列民俗祈福與園遊活動，包含祥獅獻瑞、鑽轎底祈福、美食市集與童玩體驗區，讓大人重拾童年回憶、孩子歡度節慶，現場洋溢親子同樂的歡笑聲，成為觀光焦點。