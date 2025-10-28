快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

澎湖長照醫療大樓動土 未來將設置癌症腫瘤中心

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
賴清德總統今天下午到澎湖，出席衛福部澎湖醫院新建大樓動土典禮。圖／讀者提供
賴清德總統今天下午到澎湖，出席衛福部澎湖醫院新建大樓動土典禮。圖／讀者提供

賴清德總統今天下午到澎湖，出席衛福部澎湖醫院「長照暨醫療綜合大樓」新建工程動土典禮，表示希望澎湖鄉親能享有更優質的醫療服務；他並提及重視離島醫療平權議題，已請三軍總醫院澎湖分院設立癌症腫瘤中心，讓澎湖民眾不必遠赴台北、高雄或其他地區就醫。

賴總統表示，衛福部澎湖醫院新建大樓，全由中央興建，感謝縣長陳光復提出完善規畫，以及立法委員楊曜積極爭取，計畫已順利完成，即將開工，希望讓澎湖鄉親能享有更優質的醫療服務，獲得更好照顧。他並指出，行政院長卓榮泰也高度重視離島醫療平權議題，已請三軍總醫院澎湖分院設立癌症腫瘤中心，預計最快2、3年內應可完工。

賴總統提到，全國22個縣市中，澎湖是唯一提供5項疫苗免費接種的縣市。他表示，澎湖是離島地區，政府推動「健康台灣」政策，針對離島的健康政策，除交通便利，醫療資源也須充足，也要讓民眾能事先接種疫苗，降低疾病傳染風險，政府也推動長照3.0，像是澎湖將設立長照大樓讓長輩得到更好的照顧，他擔任總統更加關心離島資源，透過這些措施，希望讓澎湖越來越好。

賴清德總統由澎湖縣長陳光復、民進黨秘書長徐國勇等人陪同，先到澎湖天后宮、馬公市城隍廟參香祈福揭匾，再先後出席衛生福利部澎湖醫院「長照暨醫療綜合大樓」新建工程動土典禮，以及全國孝行獎表揚典禮，公開表揚孝行楷模後，結束今天澎湖行程。

衛福部澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓興建計畫，由行政院公共建設基金、衛福部長照司公共化資源計畫等資金來源，總投資金額15.78億元，在1723平方公尺建築基地，將興建地上8層、地下1層建築，完工後設門診、病房、行政辦公室，以及住宿式長照樓層區共200床。

賴清德總統今天下午到澎湖，前往天后宮參香祈福。圖／讀者提供
賴清德總統今天下午到澎湖，前往天后宮參香祈福。圖／讀者提供

澎湖縣 長照 衛福部

延伸閱讀

周渝民「藍調時光」現身澎湖開貨車叫賣 民眾圍觀：多少錢？

澎湖消防小隊長晉升授階 陳光復勉擔責任護安全

歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流

中正盃木球賽澎湖開打 17縣市逾500選手齊聚

相關新聞

邱議瑩主張路口設智慧遮陽傘 賴瑞隆希望擴充動保預算

高雄立委邱議瑩、賴瑞隆爭取民進黨高雄市長提名，邱議瑩今天發表第二波政見，倡議在市區與原縣區重點路口，設置智慧遮陽傘設施，...

高雄鳳山文化路多次積淹水 水利局完成排水改善

高雄市鳳山區文化路沿線過去常常因瞬間大雨造成頻繁積淹水，就連午後雷陣雨都可能釀災，被居民戲稱「逢雨必淹」，高雄市水利局經...

高雄敬老卡福利點數最多於搭乘捷運 議員爭取納入高鐵

高雄市長輩敬老卡內含1200點（元）社福點數，可使用於捷運、特約計程車、台鐵及運動藝文場館。議員吳利成認為用在運動中心及...

賴瑞隆拋「毛孩四寶」 政見：讓高雄成寵物友善之都

民進黨立委、高雄市長初選參選人賴瑞隆日前前往高雄一家知名複合式寵物友善餐廳，與業者、飼主熱烈交流，並正式提出「共融高雄-...

高雄市原住民人口4萬人 最多原民居住的行政區是鳳山

高雄市原民會主委洪羽珊今在市議會報告指出，全市原住民人口達4萬0699人，茂林、桃源及那瑪夏三原民區8288人、都會區3...

日本HIRAMATSU來了 亞洲首站選定高雄大統集團合作

高雄大統集團27日與日本知名餐旅品牌平松集團（HIRAMATSU）簽署合作備忘錄，攜手打造南台灣頂級餐旅新指標。HIRA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。