澎湖長照醫療大樓動土 未來將設置癌症腫瘤中心

賴清德總統今天下午到澎湖，出席衛福部澎湖醫院「長照暨醫療綜合大樓」新建工程動土典禮，表示希望澎湖鄉親能享有更優質的醫療服務；他並提及重視離島醫療平權議題，已請三軍總醫院澎湖分院設立癌症腫瘤中心，讓澎湖民眾不必遠赴台北、高雄或其他地區就醫。

賴總統表示，衛福部澎湖醫院新建大樓，全由中央興建，感謝縣長陳光復提出完善規畫，以及立法委員楊曜積極爭取，計畫已順利完成，即將開工，希望讓澎湖鄉親能享有更優質的醫療服務，獲得更好照顧。他並指出，行政院長卓榮泰也高度重視離島醫療平權議題，已請三軍總醫院澎湖分院設立癌症腫瘤中心，預計最快2、3年內應可完工。

賴總統提到，全國22個縣市中，澎湖是唯一提供5項疫苗免費接種的縣市。他表示，澎湖是離島地區，政府推動「健康台灣」政策，針對離島的健康政策，除交通便利，醫療資源也須充足，也要讓民眾能事先接種疫苗，降低疾病傳染風險，政府也推動長照3.0，像是澎湖將設立長照大樓讓長輩得到更好的照顧，他擔任總統更加關心離島資源，透過這些措施，希望讓澎湖越來越好。

賴清德總統由澎湖縣長陳光復、民進黨秘書長徐國勇等人陪同，先到澎湖天后宮、馬公市城隍廟參香祈福揭匾，再先後出席衛生福利部澎湖醫院「長照暨醫療綜合大樓」新建工程動土典禮，以及全國孝行獎表揚典禮，公開表揚孝行楷模後，結束今天澎湖行程。