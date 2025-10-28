影／搶先看！高雄萬聖節大南瓜衛武營試燈 吸引民眾席地觀賞

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄萬聖節22公尺高的大南瓜主燈啟動晚間試燈。圖／教育局提供
2025高雄萬聖節主燈「大南瓜」已進駐衛武營國家藝術文化中心草地，近日啟動晚間試燈，橘色巨型南瓜高聳矗立，四周光影環繞，吸引不少民眾搶先看，坐在草地上欣賞閃爍燈光。

從傍晚起主燈隨音樂啟動試燈，雷射光束在南瓜變化光影，橘、紅、藍、綠色彩交錯，家長帶著孩子坐在草地上席地而坐，有人拍照錄影，也有人靜靜欣賞光影交錯的節奏，燈光變化時，小朋友忍不住驚呼「哇，好漂亮」洋溢節慶期待感。

高雄萬聖節10月31日至11月2日在衛武營登場，今年結合燈光秀、裝扮遊行、舞台演出與超過百攤創意市集，打造南台灣最盛大萬聖派對，主燈區位在衛武營草地舞台，每晚進行主燈燈光秀。

為因應活動期間人潮，民眾多利用大眾運輸工具前往，可搭乘捷運橘線至衛武營站6號出口步行抵達，或搭乘紅21公車；汽車可停放於衛武營都會公園北區、地下及東側停車場、輜汽路停車場及日月亭鳳山青年路停車場。

機車設有多處免費臨時停車區，10月31日下午5時至晚上10時開放忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小、鳳新高中及忠孝國中；11月1、2日中午12時至晚上10時開放議會路停車區、忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小等。

高雄萬聖節期間周邊進行交通管制。圖／教育局提供
高雄萬聖節期間周邊進行交通管制。圖／教育局提供
