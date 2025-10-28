聽新聞
0:00 / 0:00
影／搶先看！高雄萬聖節大南瓜衛武營試燈 吸引民眾席地觀賞
2025高雄萬聖節主燈「大南瓜」已進駐衛武營國家藝術文化中心草地，近日啟動晚間試燈，橘色巨型南瓜高聳矗立，四周光影環繞，吸引不少民眾搶先看，坐在草地上欣賞閃爍燈光。
從傍晚起主燈隨音樂啟動試燈，雷射光束在南瓜變化光影，橘、紅、藍、綠色彩交錯，家長帶著孩子坐在草地上席地而坐，有人拍照錄影，也有人靜靜欣賞光影交錯的節奏，燈光變化時，小朋友忍不住驚呼「哇，好漂亮」洋溢節慶期待感。
高雄萬聖節10月31日至11月2日在衛武營登場，今年結合燈光秀、裝扮遊行、舞台演出與超過百攤創意市集，打造南台灣最盛大萬聖派對，主燈區位在衛武營草地舞台，每晚進行主燈燈光秀。
為因應活動期間人潮，民眾多利用大眾運輸工具前往，可搭乘捷運橘線至衛武營站6號出口步行抵達，或搭乘紅21公車；汽車可停放於衛武營都會公園北區、地下及東側停車場、輜汽路停車場及日月亭鳳山青年路停車場。
機車設有多處免費臨時停車區，10月31日下午5時至晚上10時開放忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小、鳳新高中及忠孝國中；11月1、2日中午12時至晚上10時開放議會路停車區、忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言