林園漁港公園新設狗狗活動區 預計115年完工

中央社／ 高雄28日電

高雄市政府推動「狗狗友善城市」政策，近日於林園區漁港公園啟動全新狗狗活動區設計，預計明年完工。市府工務局今天表示，未來將持續依據社區需求擴增據點。

林園漁港公園位於濱海地帶，是當地居民日常運動與休憩的重要場所，也是端午節龍舟競賽的重要舞台。近日啟動全新狗狗活動區設計，預計明年完工，打造人與毛孩共享生活的新亮點。

高雄市工務局今天新聞稿表示，此次新設的狗狗活動區，以「同舟×同行」為入口意象主題，融合狗狗划龍舟的創意設計，象徵毛孩與主人在人生旅程中彼此信任、共同前行。

工務局公園處表示，活動區代表犬種選擇活潑親人的米格魯（Beagle），呼應漁港公園熱鬧、開放的氛圍。入口意象也將設計為可互動式打卡點。

另外，考量公園鄰近海港、日照強烈，設計團隊選用耐風、耐鹽害的濱海喬木增植於活動區周邊遮蔭，並增設多組休憩座椅。活動區設於園內綠地，設置安全圍籬、雙層出入口、飲水與清潔設備及夜間照明等。

公園處指出，目前高雄市已完成11座狗狗活動區，未來將持續依據社區需求擴增據點，打造遍及全市的友善空間網絡。

