金門警破獲電纜竊案 台電頒獎金致謝籲民眾檢舉

金門縣金湖警分局破獲台電電纜失竊案，台電金門區處今天頒獎金致謝，處長顏國俊說，金門少見電纜失竊，籲民眾發現燒電纜塑膠外皮等情形可通報110或台電服務專線1911檢舉。

金門縣警察局金湖分局今年2月查獲台電電纜失竊案，並經金門地方檢察署起訴犯嫌。顏國俊今天至金湖分局頒發新台幣3萬元獎勵金感謝破案有功人員，由金湖分局長王貞惠代表接受。

根據台電新聞資料，台電金門區處去年4月辦理智慧電表回傳資料比對作業時，發現部分用戶資料異常，經派員至現場查驗，發現金沙鎮環島東路2段331巷電桿上電纜線遭竊，立即向金門縣警察局金湖分局金沙分駐所通報。

顏國俊接受媒體聯訪指出，金門很少見電纜失竊案，因犯嫌難以將電纜帶出金門島，且電纜內部都有台電標誌，台電定期與金門的資源回收場宣導，如有來路不明物品應拒收，甚至要通報警方。

顏國俊表示，電纜失竊除會造成停電影響民生，被剪斷留置現場電線頭裸露或下垂，不知情的民眾摸到也可能發生感電事故，呼籲民眾發現周遭有焚燒電纜線塑膠外皮、囤積來路不明電纜線等情形時，可通報110或台電24小時服務專線1911檢舉提供線索，如經檢舉破獲並經檢察官起訴後，台電將頒發獎勵金。

王貞惠表示，電纜線雖價值不高，但失竊會帶給民眾生活及工作上不便，且也有可能造成觸電等事故，分局獲報後均會盡全力查緝。